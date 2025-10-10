Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusunda rüşvetin detayları ortaya çıktı! Boşluğuna geldiği için kabul etmiş

Tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara

Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu iddia edildi.

Kara'nın talimatları ile bazı şüphelilerin otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslar üzerinden aktarıldığı kaydedildi. Bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandığına dair tespitlerin yer aldığı iddianamede, MASAK raporları, banka hareketleri, tapu kayıtları ve tanık ifadeleri gibi delillerle "rüşvet" suçunun zincirleme şekilde işlendiği savunuldu.

İddianamede, örgüt yöneticisi olarak nitelenen Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün de rüşvet alınması, paraların paylaştırılması ve yasallaştırılması süreçlerinde rol aldığı öne sürüldü.