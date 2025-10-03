03 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa etti: Beni gözden çıkardılar

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa etti: Beni gözden çıkardılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 18:00 Güncelleme: 03.10.2025 19:00
ABONE OL
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP’den zehir zemberek sözlerle istifa etti: Beni gözden çıkardılar

Manavgat'ta yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara partisinden istifa ettiğini duyurdu. Partiden gözden çıkarıldığını zehir zemberek sözlerle belirten Kara, "Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda “üyeliğimi askıya alarak” beni gözden çıkardı." ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, 8 Temmuz'da tutuklanan ve geçici olarak Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BENİ GÖZDEN ÇIKARDI"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kara şu ifadeleri kullandı: "Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım,

Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda "üyeliğimi askıya alarak" beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

"YOL YÜRÜMEM İMKANSIZ HALE GELMİŞTİR"
Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için "masumiyet karinesi" nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.

"TEPKİM BU YOLDA BENİ FEDA ETMEYE DEĞER GÖREN PARTİ YÖNETİCİLERİNE YÖNELİKTİR"
Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir. Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere. Sizleri çok seviyorum."

41 kişi hakkında iddianame düzenlendi!41 kişi hakkında iddianame düzenlendi! 41 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ!
Hepsi yolsuzluk operasyonunda ele geçirildi!Hepsi yolsuzluk operasyonunda ele geçirildi! HEPSİ YOLSUZLUK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLDİ!
Eski Belediye Başkanı Sözen ve kardeşi tutuklandıEski Belediye Başkanı Sözen ve kardeşi tutuklandı ESKİ BELEDİYE BAŞKANI SÖZEN VE KARDEŞİ TUTUKLANDI
CHPde istifa depremi!CHPde istifa depremi! CHP'DE İSTİFA DEPREMİ!
Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda tahliye kararıManavgat Belediyesine yönelik operasyonda tahliye kararı MANAVGAT BELEDİYESİ'NE YÖNELİK OPERASYONDA TAHLİYE KARARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP’den zehir zemberek sözlerle istifa etti: Beni gözden çıkardılar Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP’den zehir zemberek sözlerle istifa etti: Beni gözden çıkardılar Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP’den zehir zemberek sözlerle istifa etti: Beni gözden çıkardılar

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör