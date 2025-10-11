İsrail’in Katar saldırısında ana hedefi Hamas değil Trump’tı! A Haber’de çarpıcı yorum .

Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırıların ardından Katar’da bulunan Hamas yetkililerine ilişkin suikast girişiminde bulunmuştu. Olayın yankıları dünyada tepkilere neden olurken, canlı yayına bağlanan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Orta Doğu’da İsrail saldırganlığını değerlendirerek bunun ABD Başkanı Donald Trump’a yansımasına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Katar’a yapılan İsrail saldırısında asıl hedefin Hamas olmadığını belirten Sapmaz, Netanyahu’nun ana hedefinin Trump, olduğunu iddia etti.