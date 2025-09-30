CANLI | Katar'dan flaş Gazze planı açıklaması: Arabuluculuk masasında Türkiye | Hamas'a çağrı: Planı kabul edin
Katar'ın resmi kaynaklarından yapılan açıklamada "Gazze planı pazartesi günü Hamas'a iletildi. Türkiye Salı günü arabuluculuk toplantısına katılacak." denildi. MİT Başkanı Kalın'ın toplatıda Türkiye'yi temsil etmek üzere Katar'a gittiği bildirildi. Bu kapsamda Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak. Ayrıca ABD medyasına göre Katar, Mısır ve Türkiye Hamas'a Trump'ın planını kabul etme çağrısı yaptı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." dedi.
Katar'da gerçekleştirilecek arabuluculuk toplantısında Türkiye'den Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın katılacağı bildirildi. Bu amaçla Kalın'ın Katar'a gittiği bildirildi.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...
KATAR: PLANIN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ GEREK
Katar Başbakanı Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Gazze’de ateşkes müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze çatışmasını sonlandıracak kapsamlı plana ilişkin açıklamalarda bulundu.
Al Sani, “Gazze planının temel amacı savaşı durdurmaktır. Ancak planın açıklığa kavuşturulması ve özellikle İsrail’in çekilmesi gereken bölgeler ve Gazze’nin idaresi gibi konular üzerinde daha fazla müzakere yapılması gerekiyor.” dedi.
Katar’ın, Mısır ile birlikte söz konusu planı Hamas heyetine ilettiğini kaydeden Al Sani, “Görüşmeler genel çerçevede gerçekleşti. Hamas sorumlu bir tavır sergileyerek öneriyi inceleyeceklerini bildirdi. Nihai tutum ise diğer Filistinli gruplarla istişare sonrası açıklanacak.” diye konuştu.
"AYRINTILAR ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI GEREKİYOR"
Gazze planının, Gazze’de bir Filistin yönetimine işaret ettiğini, bu konunun da Washington ile detaylıca müzakere edileceğini vurgulayan Al Sani, Katar’ın önceliğinin “savaşı, açlığı, ölümleri ve zorla göçü durdurmak” olduğunu belirterek, “Şu an sadece genel prensipler ortaya konmuş durumda, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.
Planın en net unsurunun “savaşın durdurulması” olduğunu söyleyen Al Sani, çekilme konusunun ise daha fazla açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin sunduğu planın savaşın durdurulması yönünde net bir madde içerdiğini, ancak İsrail’in çekilmesine ilişkin detayların hâlâ belirsiz olduğunu ifade etti.
Al Sani, “Bu mesele Washington ile tartışılmalı ve daha açık hale getirilmelidir.” dedi.
- “Netanyahu’nun özrü lütuf değil, en temel haktır”
Katar Başbakanı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Doha’ya yönelik saldırılar nedeniyle dile getirdiği özre de değinerek, “Bu bir lütuf değil, en temel haktır. Asıl önemli olan benzer ihlallerin tekrarlanmaması yönünde taahhütte bulunulmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.
- “Mısır ve Türkiye ile birlikte önceliğimiz Gazze’deki savaşı ve insani felaketi durdurmak”
Katar Başbakanı Al Sani, yapılacak Gazze arabuluculuk toplantısına Mısır ve Türkiye’nin de katılacağını hatırlatarak, planın kabul edilmesi halinde, Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilere destek sağlayacak mekanizmalara katılmaya hazır olduklarını vurguladı.
Al Sani, Trump tarafından ortaya konan planın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirterek, “Arabulucular, bu planı Filistinlilerin haklarını koruyacak bir yola dönüştürmeye çalışıyor.” ifadesini kullandı.
“Şu anki odak noktamız Gazze’de savaşın, açlığın, ölümlerin ve zorla göçün durdurulmasıdır” diyen Al Sani, planın yalnızca genel ilkeler ortaya koyduğunu, ayrıntıların ise müzakerelerle şekilleneceğini söyledi.
Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin topraklarında kalabilmesi ve iki devletli çözümün sağlanabilmesi için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Al Sani, Mısır ve Türkiye ile birlikte Hamas heyetiyle yapılan görüşmelerde en temel hedefin savaşı bir an önce durdurmak olduğunu vurguladı.
KATAR VE MISIR VE TÜRKİYE'DEN HAMAS'A "KABUL EDİN" ÇAĞRISI
MASADA ARABULUCU TÜRKİYE
Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'nin de katılacağını belirten Ensari, "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." dedi.
Ensari, Mısır İstihbarat Başkanının dün Hamas heyetiyle bir toplantıya katıldığını, Türkiye'nin ise bugün yapılacak oturumda yer alacağını ifade etti.
ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı Gazze çatışmasını sonlandıracak kapsamlı plan hakkında da konuşan Ensari, "ABD'nin Gazze'deki savaşı bitirme yönündeki taahhüdünü yüksek derecede takdir ediyoruz. Bizim temel hedefimiz, savaşın ve Gazze'deki açlığın sona erdirilmesidir." diye konuştu.
Ensari, Trump'ın Gazze planının Katar ve Mısır tarafından Hamas'a iletildiğini kaydetti ve "Henüz yanıt için erken, ancak hareketin olumlu bir yaklaşım sergileyeceğine inanıyoruz." dedi.
Katar'ın başından beri Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirten Ensari, Arap Barış İnisiyatifi'nin de halen masada olduğunu hatırlattı.
Ensari, Trump'ın duyurduğu Barış Konseyi girişimini olumlu karşıladıklarını ve Washington'un bu süreçte garanti verici rol üstlenmesini desteklediklerini belirtti.
İsrail'in Doha'ya yönelik düzenlediği saldırıya işaret eden Ensari, "Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır. Önceliğimiz, ülkemizin egemenliği ve vatandaşlarımızın güvenliğidir. İsrail Başbakanı Netenyahu, dün yapılan telefon görüşmesinde özür diledi ve bunun tekrarlanmayacağını söyledi." diye konuştu.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, "Gazze'de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, savaşı, Filistinlilerin günlük olarak öldürülmesini ve açlığı her ne pahasına olursa olsun sona erdirmek ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak." dedi.
KALIN GAZZE PLANI ÜZERİNE İLGİLİ TARAFLARLA GÖRÜŞMELER YAPACAK
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.
TÜRKİYE'DEN KATILACAK HEYET BELLİ OLDU
Katar'da gerçekleştirilecek arabuluculuk toplantısında Türkiye'den Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın katılacağı bildirildi. Bu amaçla Kalın'ın Katar'a gittiği bildirildi.
TRUMP'TAN "GAZZE ÇATIŞMASINI SONLANDIRACAK KAPSAMLI PLAN"
ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklanmıştı.
20 maddelik Gazze planını açıklayan Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını açıklamıştı.
Katar ve Mısır ise, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.
NETANYAHU, TRUMP'IN PLANINA GÖRE İSRAİL'İN GAZZE'DE İŞGALİNİN SÜRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğu bölgesindeki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını iddia etmişti.
Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savunmuştu.
Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını dile getirmişti.
