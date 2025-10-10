ABB’nin konser vurgununa tamirci kılıfı! Skandal giderek derinleşiyor

10 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 08:55
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, 5'i tutuklu 14 şüpheli hakkında "zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Raporlarda ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yapılan konserleri için ayrılan 759 milyon 148 bin 652 liranın, 608 milyon 47 bin 800 lirasının 4 firmaya, 304 milyon 288 bin 200 lirasının sahibi S.Ç. olan organizasyon firmasına ödendiği anlatıldı.

PARAYI TAMİRCİYE ÇEKTİRMİŞLER

İsrafil Çetin ve Murat Özkan'ın ifadeleri, ABB konser soruşturmasında dikkat çekti. Çetin, Şenol Özekin için malzeme taşıma, para yatırma ve çek tahsilatı işleri yaptığını, karşılığında haftalık 1.500 TL aldığını belirtti. Özekin ölünce de Oral Karmaz ile çalışmaya başladığını, çek tahsilatlarının Özkan ile birlikte yapıldığını ve paraların çantalarla Şenol ve Oral'a teslim edildiğini söyledi. Murat Özkan ise çek bozdurma işlemlerini İsrafil Çetin'in talimatıyla yaptığını, parayı bankada kendisine teslim ettiğini ifade etti.

KAMU ZARARINA YOL AÇILDI

ABB'nin 30 Ağustos 2024'te Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlediği Tan Taşçı konserine ödenen 41 milyon 950 bin liranın gerçek maliyetinin 7 milyon 332 bin 480 lira olduğu, bu konserden 34 milyon 617 bin 520 liralık kamu zararına yol açıldığı belirtildi. 16 buçuk milyon olarak gösterilen Sıla konserinin maliyetininse 3 milyon 239 bin 460 lira olduğu tespit edildi. ABB'nin sadece bu iki konserden 47 milyon 878 bin 60 lira kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı.

Denetim ve MASAK raporlarına göre, şüpheliler konser alımlarını kendi aralarında kararlaştırıp fiili durumu daha sonra hukuki hale getirdi. Firmalara ayrıcalık tanındı, rekabet ortamı oluşturulmadı ve konser hizmeti alımlarına ilişkin dayanak belgesi bulunmadı.

MELEK MOSSO KONSERİ İPTAL

Sabah'ın haberine göre; ABB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti. EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır" ifadesi kullanıldı. İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

