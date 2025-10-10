ABB’nin konser vurgununa tamirci kılıfı! Skandal giderek derinleşiyor

PARAYI TAMİRCİYE ÇEKTİRMİŞLER

İsrafil Çetin ve Murat Özkan'ın ifadeleri, ABB konser soruşturmasında dikkat çekti. Çetin, Şenol Özekin için malzeme taşıma, para yatırma ve çek tahsilatı işleri yaptığını, karşılığında haftalık 1.500 TL aldığını belirtti. Özekin ölünce de Oral Karmaz ile çalışmaya başladığını, çek tahsilatlarının Özkan ile birlikte yapıldığını ve paraların çantalarla Şenol ve Oral'a teslim edildiğini söyledi. Murat Özkan ise çek bozdurma işlemlerini İsrafil Çetin'in talimatıyla yaptığını, parayı bankada kendisine teslim ettiğini ifade etti.

KAMU ZARARINA YOL AÇILDI

ABB'nin 30 Ağustos 2024'te Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlediği Tan Taşçı konserine ödenen 41 milyon 950 bin liranın gerçek maliyetinin 7 milyon 332 bin 480 lira olduğu, bu konserden 34 milyon 617 bin 520 liralık kamu zararına yol açıldığı belirtildi. 16 buçuk milyon olarak gösterilen Sıla konserinin maliyetininse 3 milyon 239 bin 460 lira olduğu tespit edildi. ABB'nin sadece bu iki konserden 47 milyon 878 bin 60 lira kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı.

Denetim ve MASAK raporlarına göre, şüpheliler konser alımlarını kendi aralarında kararlaştırıp fiili durumu daha sonra hukuki hale getirdi. Firmalara ayrıcalık tanındı, rekabet ortamı oluşturulmadı ve konser hizmeti alımlarına ilişkin dayanak belgesi bulunmadı.