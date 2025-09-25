Ankara’da organize konser vurgunu! Sahnede ödedi kuliste geri aldı | Sanatçılar ifadeye çağrılacak

Soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan konser ve etkinliklere ödenen fahiş ücretlerin deşifre olmasının ardından bahsi geçen bazı sanatçılar da baskılara dayanamayıp açıklama yapmak zorunda kalmış ve kendilerine ödenen ücret dışında kalan büyük farkın nerelere gittiğini bilmediklerini açıklamıştı.