25 Eylül 2025, Perşembe
Ankara'da organize konser vurgunu! Sahnede ödedi kuliste geri aldı | Sanatçılar ifadeye çağrılacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı belediye konserlerindeki usulsüzlük, hazırlanan MASAK raporlarıyla tek tek belgelendi. 759 milyon liralık konser vurgununda sanatçılara ödenmiş gibi gösterilen paraların ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi. Konser yapan sanatçıların da ödeme uyumsuzluklarının sorulması için önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrılarak bilgilerine başvurulacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 25.09.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 06:55