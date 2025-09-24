Mansur Yavaş’tan konser vurgunu skandalında itiraf niteliğinde sözler: Savunacak hiçbir şeyim yok

(Foto: AA)

"ÖZ ELEŞTİRİLERİN HEPSİNİ KABUL EDİYORUM"

Kendi yaptıkları teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadığını, mülkiye müfettişlerinin de gelip incelemelerde bulunduğunu anlatan Yavaş, konuyla alakası olmayan bilirkişi heyetinin raporuyla mülkiye müfettişlerinin dosyayı savcılığa gönderdiğini ileri sürdü.

Konserlerde kullanılan sahne ücreti iddialarına ilişkin Yavaş, "Cumhuriyet Bayramı için yapılan, Türkiye'nin en büyük sahnesi. 'Bu yakışır' denmiş. Daha ucuz olabilir miydi? Evet olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.