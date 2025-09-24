24 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Mansur Yavaş'tan konser vurgunu skandalında itiraf niteliğinde sözler: Savunacak hiçbir şeyim yok

Mansur Yavaş'tan konser vurgunu skandalında itiraf niteliğinde sözler: Savunacak hiçbir şeyim yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 20:43 Güncelleme: 24.09.2025 21:26
ABONE OL
Mansur Yavaş’tan konser vurgunu skandalında itiraf niteliğinde sözler: Savunacak hiçbir şeyim yok

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen milyonlarca TL'lik konserler tepkilerin odağına yerleşmişti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki konser yolsuzluğuna ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Daha ucuz olabilir miydi? Evet olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini kabul ediyorum. Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok." dedi. Yavaş, konserlerin hazırlığında 146 kişinin çalıştığını, bunların arasında nitelikli elemanların bulunduğunu dile getirerek "Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar" ifadeleriyle kendini aklamaya çalıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanı yankıları gündemde yer almaya devam ediyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararına ilişkin Mansur Yavaş'tan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, iddialar ilk ortaya çıktığında Teftiş Kuruluna başvurduklarını, geçmişe yönelik bütün konserleri incelettiklerini söyledi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"ÖZ ELEŞTİRİLERİN HEPSİNİ KABUL EDİYORUM"
Kendi yaptıkları teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadığını, mülkiye müfettişlerinin de gelip incelemelerde bulunduğunu anlatan Yavaş, konuyla alakası olmayan bilirkişi heyetinin raporuyla mülkiye müfettişlerinin dosyayı savcılığa gönderdiğini ileri sürdü.

Konserlerde kullanılan sahne ücreti iddialarına ilişkin Yavaş, "Cumhuriyet Bayramı için yapılan, Türkiye'nin en büyük sahnesi. 'Bu yakışır' denmiş. Daha ucuz olabilir miydi? Evet olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

KENDİNİ BÖYLE AKLAMAYA ÇALIŞTI: GİDER FAZLA
Sabah'ta yer alan habere göre, Yavaş, konserlerin hazırlığında 146 kişinin çalıştığını, bunların arasında nitelikli elemanların bulunduğunu, bu personel ve organizasyon için giderin fazla olduğunu savundu.

Adalet istediklerini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti: "Adalet nasıl tesis edilir? Benzer kuruluşlardan bunların rakamlarını alırsınız, yapılan işlerin dosyalarından neler yapılmış onları alırsınız, bu işi yapan firmalara bunu sorduğunuz zaman eğer Ankara Büyükşehir daha pahalıya yapmışsa onu yapanlar cezasını çeker, asla arkasında durmayız ancak aynı rakamlar ise kusura bakmayın, lekelenmeme hakkı var. Peşinen herkesin suçlu gösterilmesini asla kabul etmiyoruz. Adalet istiyoruz, güzelce inceleyin, bilirkişilere verin, sonra da bunları inceleyin, suçlusu varsa cezasını çeksin. Bu kadar basit. Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar."

ABB’ye 32 konserle ilgili operasyonABB’ye 32 konserle ilgili operasyon ABB'YE 32 KONSERLE İLGİLİ OPERASYON
İşte Ankara’daki konser vurgununun boyutuİşte Ankara’daki konser vurgununun boyutu İŞTE ANKARA'DAKİ KONSER VURGUNUNUN BOYUTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mansur Yavaş’tan konser vurgunu skandalında itiraf niteliğinde sözler: Savunacak hiçbir şeyim yok Mansur Yavaş’tan konser vurgunu skandalında itiraf niteliğinde sözler: Savunacak hiçbir şeyim yok Mansur Yavaş’tan konser vurgunu skandalında itiraf niteliğinde sözler: Savunacak hiçbir şeyim yok
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör