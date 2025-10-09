Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar
Mattia Ahmet Minguzzi, Avukat Serdar Öktem cinayeti gibi örneklerle 18 yaş altı çocukların işlediği suçlar kamuoyunda tepkilere neden olurken Daltonlar, Redkidler ve Casperler isimli örgütlerin ortaya çıkışı gündeme oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11. Yargı paketine ilişkin çalışmalar devam ederken suça sürüklenen çocuklar ve çete kavramlarına ilişkin A Haber canlı yayınına Katılan Hukukçu Avukat Hadi Dündar, önemli açıklamalarda bulundu. Dündar, cezasızlık algısının toplum vicdanına dokunduğunu belirterek yaşça küçük çocukların suça sürüklenme nedenlerinin araştırılması gerektiğine söyledi. Dündar, sosyal medya kullanımına da dikkat çekerek "ciddi anlamda denetim altına alınmalı" dedi.
Suça sürüklenen çocuklar ve çete kavramları Türkiye gündemine otururken, yeni nesil suç çeteleri beka sorunu haline geldi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan uzman isim konuya ilişkin önemli bilgiler verdi.
SUÇ İŞLEYEN ÇOCUKLAR
Hukukçu Avukat Hadi Dündar: Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün özellikle üzerinde durdu. Burada çocuklarla ilgili konu olunca iki farklı bir ele almak gerekiyor. Birincisi, tabii ki bir suç işlendiyse cezası neyse bu cezayla karşı karşıya kalınacaktır ve işlenen suçun karşılığında Türk Ceza Kanunu hangi cezayı öngörmüşse o cezaların o çocuklara da verilmesi gerektiğidir. Yani burada bir çocuk suçlu kullanıldı diye çocuğa ceza verilmemesi durumu söz konusu değildir ki zaten hukukumuzda da böyle bir durum mevcut değil.
CEZASIZLIK ALGISI
Cezasızlık algısına ilişkin konuşan Dündar, düzenlenmiş bir ceza kısmının olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Bir ceza kısmının düzenlenmiş olduğunu söylememiz gerekiyor. Ceza zaten yerinde duruyor. İkinci yönden bakıldığında, bu suça konu olan şahısların 18 yaşından küçük olması, yani Çocuk Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu tanımlar kısmında 18 yaşından küçük olan şahıslar olması hasebiyle "çocuk" kavramı kullanılıyor. Bu çocuklar olmasından dolayı biz kanun koyucular, "Suça sürüklenmiş çocuk" kavramını kabul edelim. Neden? Çünkü bir çocuk eğer bir suç işliyorsa iyi ve kötüyü ayırt edebilecek kapasitede olmayabilir. Bilimsel olarak biz önce bunu bir araştıralım. Adli Tıp'tan rapor alalım, doktorlara danışalım, psikologlara danışalım. Eğer gerçekten iyi ve kötüyü ayırt edebilecek seviyedeyse ona göre de bir cezalandırma yoluna gidelim ve bilimsel olarak ele alınmış bir durum söz konusu.
TÜRK CEZA KANUNU 31. MADDESİ
Burada Türk Ceza Kanunu 31. maddesi çocukları üçe bölüyor. Diyor ki: 12 yaşına kadar çocuklar daha gelişmemiş, zihinler gelişmemiş, iyi ve kötüyü ayırt edebilecek seviyede değil. Ondan dolayı bir suç işlendiğinde bir cezalandırma değil de bir tedbire başvurulması gerekir. 12 ile 15 yaş arasında bir çocuk suç işlediğinde, bu sefer ne olacaktır? Bir adli tıp raporu ya da bir doktor raporu, bir psikolog raporu alınacak. Bu rapor neticesinde eğer suçu işlediğinde bunun farkında olabilecek kapasitedeyse o zaman onunla ilgili bir cezalandırma yoluna gidilecektir. 15 ile 18 yaş arasında bir çocuk suç işlediğinde ne olacaktır? Bu sefer ceza kanunlarımız çerçevesinde yani TCK 31 kapsamında ağırlaştırılmış bir suç işleme durumu söz konusu olduğunda, yani en ağır cezayı alabilecek bir durum dosya içerisinde mevcut olduğunda 24 yıla kadar bir ceza verilebiliyordu. Bu ceza artırıldı, 27 yıla kadar çıkartıldı. 12 yaşındakiler için de 15 yıla kadardı, 18 yıla kadar çıkartıldı. Yani cezalar açısından caydırıcı bir durum söz konusu mudur? Evet, caydırıcı bir durum söz konusu. Ama konu çocuk olunca bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle üzerinde durduğu ve Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışma yaptığını söylediği konu daha önemli. Neden? Çünkü çocuklar bir suç işlediğinde çocuğa yönelik bir ceza yaptırımı durumu değil, çocuğa bir tepki verilmesi gerektiğidir. Onun için "suça sürüklenmiş çocuk" diyoruz.
ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEYEN ETKENLER NELER?
Yani bu çocuğun bu suçu işlerken bunu buna sürükleyen, buna iten sebepler nelerdir? Bunları önce bir ortadan kaldırmak lazım. Tabii ki bunu ortadan kaldırdığınızda dahi bir çocuk suç işleyecek midir? İşleyecektir. Ve mümkün mertebe bunu en asgari düzeye indirmek için çalışmaların yapılıyor olması lazım. Burada çocukların bu suça sürüklenmesindeki önemli etkenler nelerdir? Bunlar ele alınacaktır. Buna göre bu çocuk birinci suçu işledikten sonra ailesiyle iletişim, kendisiyle iletişim, mümkün mertebe denetim mekanizmasının devreye girmesi ve ikinci bir suçu işlememesi için neler gerekiyorsa onların adımının atılması adına bir çalışma yürütülüyor.
"BU ÇOCUK BU SUÇU NEDEN İŞLEDİ?"
Tabii bakıldığında Avrupa ülkelerinde bunun birçok örneği var mıdır? Evet. Neredeyse Avrupa'daki bütün ülkelerde bunun örnekleri var. Tabii ki her ülkede çeşitlilik arz ediyor ama birinci suçu işledikten sonra çocuk, yani bir suça karıştıktan sonra daha doğrusu, ne yapılır? Hemen ele alınır, yakın bir makraja sokulur çocuk. Mümkün mertebe aileyle çok sıkı bir ilişki içerisine devlet girer ve bu çocuğun bu suçu neden işlediği araştırması yapılır. Bu suçtan nasıl kurtulması gerektiği, daha sonraki hayatında bir suça bulaşmaması için neler yapılması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yürütülür. Adalet Bakanlığı da bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor ve özellikle sizin bahsettiğiniz az önceki konu çok daha önemliydi. Tabii ki bu bahsettiğimiz kısımlar Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülüyor.
"SOSYAL MEDYA DENETİM ALTINA ALINMALI"
Hemen şunu söyleyeyim. Az önce sizin değindiğiniz konu çok önemli. Çünkü bugüne kadar yapılan kanun maddelerinde ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değildi. Sosyal medya bu kadar fazla yayılmamıştı. Teknoloji bu kadar ilerlememişti. Ancak geldiğimiz noktada teknolojinin çok rahat kullanılabildiği, sosyal medyada çok fazla insana ulaşılabildiği bir ortam var. Sosyal medyanın ciddi anlamda bir denetim altında tutulması gerekir ve özellikle biz genelde ifade özgürlüğü kapsamında kullanıyoruz ancak suça karışma, suça teşvik etme, suça bulaşma durumunun söz konusu olabileceği paylaşımlarla ilgili ciddi anlamda bir müdahale durumumuzun söz konusu olması lazım. Çünkü geleceğimizi etkileyen bir durum. İleriki günlerde bununla ilgili de tekrar bazı düzenlemelerin olabileceğini söylemek mümkün.
