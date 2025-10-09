Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar

Suça sürüklenen çocuklar ve çete kavramları Türkiye gündemine otururken, yeni nesil suç çeteleri beka sorunu haline geldi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan uzman isim konuya ilişkin önemli bilgiler verdi.

SUÇ İŞLEYEN ÇOCUKLAR

Hukukçu Avukat Hadi Dündar: Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün özellikle üzerinde durdu. Burada çocuklarla ilgili konu olunca iki farklı bir ele almak gerekiyor. Birincisi, tabii ki bir suç işlendiyse cezası neyse bu cezayla karşı karşıya kalınacaktır ve işlenen suçun karşılığında Türk Ceza Kanunu hangi cezayı öngörmüşse o cezaların o çocuklara da verilmesi gerektiğidir. Yani burada bir çocuk suçlu kullanıldı diye çocuğa ceza verilmemesi durumu söz konusu değildir ki zaten hukukumuzda da böyle bir durum mevcut değil.

CEZASIZLIK ALGISI

Cezasızlık algısına ilişkin konuşan Dündar, düzenlenmiş bir ceza kısmının olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Bir ceza kısmının düzenlenmiş olduğunu söylememiz gerekiyor. Ceza zaten yerinde duruyor. İkinci yönden bakıldığında, bu suça konu olan şahısların 18 yaşından küçük olması, yani Çocuk Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu tanımlar kısmında 18 yaşından küçük olan şahıslar olması hasebiyle "çocuk" kavramı kullanılıyor. Bu çocuklar olmasından dolayı biz kanun koyucular, "Suça sürüklenmiş çocuk" kavramını kabul edelim. Neden? Çünkü bir çocuk eğer bir suç işliyorsa iyi ve kötüyü ayırt edebilecek kapasitede olmayabilir. Bilimsel olarak biz önce bunu bir araştıralım. Adli Tıp'tan rapor alalım, doktorlara danışalım, psikologlara danışalım. Eğer gerçekten iyi ve kötüyü ayırt edebilecek seviyedeyse ona göre de bir cezalandırma yoluna gidelim ve bilimsel olarak ele alınmış bir durum söz konusu.