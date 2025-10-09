09 Ekim 2025, Perşembe

Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar
Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar

Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 02:05
Mattia Ahmet Minguzzi, Avukat Serdar Öktem cinayeti gibi örneklerle 18 yaş altı çocukların işlediği suçlar kamuoyunda tepkilere neden olurken Daltonlar, Redkidler ve Casperler isimli örgütlerin ortaya çıkışı gündeme oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11. Yargı paketine ilişkin çalışmalar devam ederken suça sürüklenen çocuklar ve çete kavramlarına ilişkin A Haber canlı yayınına Katılan Hukukçu Avukat Hadi Dündar, önemli açıklamalarda bulundu.
