Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar

Mattia Ahmet Minguzzi, Avukat Serdar Öktem cinayeti gibi örneklerle 18 yaş altı çocukların işlediği suçlar kamuoyunda tepkilere neden olurken Daltonlar, Redkidler ve Casperler isimli örgütlerin ortaya çıkışı gündeme oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11. Yargı paketine ilişkin çalışmalar devam ederken suça sürüklenen çocuklar ve çete kavramlarına ilişkin A Haber canlı yayınına Katılan Hukukçu Avukat Hadi Dündar, önemli açıklamalarda bulundu.