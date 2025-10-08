“Trump çözmeye Netanyahu sabote etmeye çalışıyor” A Haber’de çarpıcı açıklama: Aktivistler nerede?

08 Ekim 2025, Çarşamba
08.10.2025
Katil İsrail işgal güçlerinin Gazze’deki insani krizi derinleştirme politikasına dur demek için yola çıkan Özgürlük Filosu, Siyonistler tarafından saldırıya uğradı. Aktivistlerin yasa dışı şekilde gözaltına alan İsrail’e tepkilerde peş peşe geldi. Aşdod Limanı’ndan son bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, getirildiği belirtilen gemilerin ve aktivislerin girişini görmediklerini söyledi. Washington'dan aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz ise Trump’ın Gazze'deki sorunu çözmeye çalıştığını ancak Netanyahu tarafından sabote edildiğini vurguladı.

Gazze'de yaşanan insani krizi sona erdirmek için yardım malzemesi alarak yola çıkan Sumud Filosu'ndan sonra Özgürlük Filosu'da İsrail işgal güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayına bağlanan Ata Gündüz Kurşun, gemilerin ve aktivislerin getirilmesi beklendiği Aşdod limanından son bilgileri aktardı.

Aşdod Limanı'ndan aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun:

Orta Doğu coğrafyası ve Filistin özelinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Önce bulunduğumuz nokta itibarıyla başlayalım isterseniz. Aşdod'dayız. Sabah saatlerinden bu yana malum Özgürlük Filosu'nun aktivistleri gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde, sabah saatlerinde o filoya İsrail donanma haydutları tarafından bir baskın düzenlenmişti. Aktivistlerin geldiği duyuruluyor ancak az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yolda olduklarını söyledi. Bir bilgi karmaşası var. Önceki saat diliminde de o aktivistlerin içerisinde bulunan bir milletvekilimizin eşiyle görüşüldü. Onlar teyit ettiler. Aşdod Limanı'na geldiklerini ve gözaltında olduklarını. Ancak İsrail Dışişleri Bakanlığı da sabah saatlerinde zaten bir açıklama yapmıştı. Dedi ki aktivistler limana getirildi denilmişti. Böyle bir bilgi kirliliği vardı. Biz onların girişini göremedik. Gemilerle alakalı ve o Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi Vicdan isimli geminin de girişini görmedik. Başka bir noktadan giriş yapıldı mı bilmiyoruz ama çünkü Sumut Filosu'na ait tüm unsurlar, gemiler, tekneler ve aktivistler bulunduğumuz bu noktadan limanın içerisine sokulmuştu. Şu an itibarıyla ticari gemileri görüyoruz biz. Sadece bir, birkaç savaş gemisi gördük, çıkarma gemisi gördük İsrail'e ait. Onun haricinde başka da bir hareketlilik gözümüze çarpmadı.

Yine bulunduğumuz nokta itibarıyla birkaç cümle daha etmek gerekirse, Aşdod neden önemli? Aşdod, Gazze'ye kuş uçuşu bir 10-15 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Sabah saatlerinden bu yana yine bombardıman devam ediyor. Dün de devam ediyordu bombardıman. Bugün de yine devam ediyor. Buradan seslerini duyabiliyoruz. Bir helikopter hareketliliği var. Gökyüzünde çok sayıda helikopter gördük ve aynı zamanda Heron'lar da uçuşunu sürdürüyor, İsrail'e ait. Ve ateşkes görüşmeleri Hakan Fidan Dışişleri Bakanı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "dört maddede uzlaşılırsa bugün ateşkes kararı verilebilir" açıklamasına ilişkin konuşan Kurşun, hazırlık olup olmadığı konusunda önemli bilgiler vererek şunları söyledi:

Herhangi bir, herhangi bir hazırlık görmedik. Hatta bu müzakereler devam ederken, müzakereler devam ederken özellikle İsrail kanadından, İsrail Hükümet Sözcüsü'nden, İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan böyle tahrik edici açıklamalar var. Yani hep şu söylendi: "İşte biz yine Gazze'de devam edeceğiz, durmayacağız, Gazze'nin derinliklerinde olacağız" gibisinden sürekli olarak böyle tahrik edici ifadeler kullandı.

Suriye, Gazze ve ateşkes meselesine ilişkin bölgede yeni bir gelişmeler yaşanırken konuya ilişkin son bilgileri Washington'dan aktaran A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz önemli açıklamalarda bulundu. Sapmaz, Donald Trump ile Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği özel görüşmeye ilişkin konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili bir görüşme gerçekleştirdiğini, çok özel bir görüşme olduğunu ve Donald Trump'ın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun hep altını çiziyordum. Donald Trump da sık sık zaten Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan yakın ilişkisini gündeme getiriyordu. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Donald Trump'ın kendisine özellikle Hamas üzerinden bir yardım talep ettiğini belirtmesi de benim için açıkçası çok sürpriz olmadı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sık sık bahsetmesi de bunun ağırlığını gösteriyor. O açıdan en son Merve bildiğin gibi Jared Kushner ve Steve Witkoff, Orta Doğu temsilcisi ve damadı Jared Kushner'ı, işte dün yapılan Beyaz Saray'daki Özel Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından bölgeye gönderdi, Mısır'a gönderdi. Donald Trump tüm, tüm ağırlığını vermiş durumda. Şu anda Gazze'deki sorunu çözmeye çalışıyor. Donald Trump her ne kadar bu sorunu çözmeye çalışıyorsa da Netanyahu da çeşitli kanallardan bunu sabote edebilmek adına, Gazze'yi sabote edebilmek adına, hem Haseke'deki, Suriye'deki işte SDG'lileri sokağa sürmesi, aynı zamanda da çeşitli Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki kendisine bağlı güçler, İsrail Yahudi lobileri etrafında sürekli oynayarak bu, bu barış sürecini baltalamaya çalışıyor. Hiç şüphesiz Donald Trump da bunun farkında Merve. O açıdan da Donald Trump'ın da...

Donald Trump'ın İsrail'in İran kozunu elinden almaya çalıştığını belirten Sapmaz, Donald Trump'ın yaptığı son açıklamaya atıfta bulunarak şöyle konuştu:

Donald Trump, Gazze meselesiyle ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın aynı zamanda İbrahim Anlaşmaları çerçevesi içerisine alınacağını söylemişti. Bu tesadüfü bir konuşma değil. Yani Netanyahu'nun elindeki bu İran kuzunu almaya çalışıyor ve dolayısıyla İran'la bir yakınlaşmaya girmek istiyor.

