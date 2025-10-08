“Trump çözmeye Netanyahu sabote etmeye çalışıyor” A Haber’de çarpıcı açıklama: Aktivistler nerede?

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"TRUMP ÇÖZMEYE NETANYAHU SABOTE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Suriye, Gazze ve ateşkes meselesine ilişkin bölgede yeni bir gelişmeler yaşanırken konuya ilişkin son bilgileri Washington'dan aktaran A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz önemli açıklamalarda bulundu. Sapmaz, Donald Trump ile Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği özel görüşmeye ilişkin konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili bir görüşme gerçekleştirdiğini, çok özel bir görüşme olduğunu ve Donald Trump'ın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun hep altını çiziyordum. Donald Trump da sık sık zaten Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan yakın ilişkisini gündeme getiriyordu. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Donald Trump'ın kendisine özellikle Hamas üzerinden bir yardım talep ettiğini belirtmesi de benim için açıkçası çok sürpriz olmadı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sık sık bahsetmesi de bunun ağırlığını gösteriyor. O açıdan en son Merve bildiğin gibi Jared Kushner ve Steve Witkoff, Orta Doğu temsilcisi ve damadı Jared Kushner'ı, işte dün yapılan Beyaz Saray'daki Özel Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından bölgeye gönderdi, Mısır'a gönderdi. Donald Trump tüm, tüm ağırlığını vermiş durumda. Şu anda Gazze'deki sorunu çözmeye çalışıyor. Donald Trump her ne kadar bu sorunu çözmeye çalışıyorsa da Netanyahu da çeşitli kanallardan bunu sabote edebilmek adına, Gazze'yi sabote edebilmek adına, hem Haseke'deki, Suriye'deki işte SDG'lileri sokağa sürmesi, aynı zamanda da çeşitli Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki kendisine bağlı güçler, İsrail Yahudi lobileri etrafında sürekli oynayarak bu, bu barış sürecini baltalamaya çalışıyor. Hiç şüphesiz Donald Trump da bunun farkında Merve. O açıdan da Donald Trump'ın da...

"O KONUŞMA TESADÜF DEĞİL"

Donald Trump'ın İsrail'in İran kozunu elinden almaya çalıştığını belirten Sapmaz, Donald Trump'ın yaptığı son açıklamaya atıfta bulunarak şöyle konuştu:

Donald Trump, Gazze meselesiyle ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın aynı zamanda İbrahim Anlaşmaları çerçevesi içerisine alınacağını söylemişti. Bu tesadüfü bir konuşma değil. Yani Netanyahu'nun elindeki bu İran kuzunu almaya çalışıyor ve dolayısıyla İran'la bir yakınlaşmaya girmek istiyor.