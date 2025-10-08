A Haber Muhabiri bölgeden aktardı: Özgürlük Filosu aktivistleri nerede?

Katil İsrail işgal güçlerinin Gazze’deki insani krizi derinleştirme politikasına dur demek için yola çıkan Özgürlük Filosu, Siyonistler tarafından saldırıya uğradı. Aktivistlerin yasa dışı şekilde gözaltına alan İsrail’e tepkilerde peş peşe geldi. Aşdod Limanı’ndan son bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, getirildiği belirtilen gemilerin ve aktivislerin girişini görmediklerini söyledi.