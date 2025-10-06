Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud'daki 14 Türk vatandaşı için yeni açıklama: Çalışmalar sürüyor
Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'nda yer alan ve işgalci İsrail güçleri tarafından alıkonulan 14 Türk vatandaşının ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
