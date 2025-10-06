06 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud'daki 14 Türk vatandaşı için yeni açıklama: Çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud'daki 14 Türk vatandaşı için yeni açıklama: Çalışmalar sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 09:22 Güncelleme: 06.10.2025 09:51
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud’daki 14 Türk vatandaşı için yeni açıklama: Çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'nda yer alan ve işgalci İsrail güçleri tarafından alıkonulan 14 Türk vatandaşının ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'nda yer alan ve işgalci İsrail güçleri tarafından alıkonulan 14 Türk vatandaşının ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

"14 TÜRK VATANDAŞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin paylaşımı (X)Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin paylaşımı (X)

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud’daki 14 Türk vatandaşı için yeni açıklama: Çalışmalar sürüyor Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud’daki 14 Türk vatandaşı için yeni açıklama: Çalışmalar sürüyor Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud’daki 14 Türk vatandaşı için yeni açıklama: Çalışmalar sürüyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör