Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud’daki 14 Türk vatandaşı için yeni açıklama: Çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin paylaşımı (X)

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.