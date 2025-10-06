CHP'de genel merkeze soğuk duş! 10 milletvekili kazan kaldırdı
CHP’nin Bolu’daki TBMM Grubu değerlendirme toplantısında kriz çıktı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen 10 milletvekili toplantıya katılmadı. Bu durum genel merkezde soğuk duş etkisi yaratırken gözler 24 Ekim'e ertelenen şaibeli kurultay davasına çevrildi. İşte detaylar...
CHP TBMM Grubu'nun Bolu'da gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında yeni bir kriz daha patlak verdi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 10 milletvekili, toplantıya katılmayarak gündeme oturdu.
GENEL MERKEZDE SOĞUK DUŞ
Mutlak butlan korkusuyla, iç muhalefete geniş çaplı bir ihraç operasyonu başlatan parti yönetimi, önceki gün büyük bir şok daha yaşadı.
Hafta sonu Bolu'da kampa giren partide, 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekili toplantıya katılmayarak genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.
KATILMAYAN İSİMLER
Toplantıya katılmayan milletvekilleri; Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hasan Ufuk Çakır, Tuncay Özkan ve İnan Akgün Alp olarak sıralandı.
Yıldız ve Alp'in hasta olduğu gerekçesiyle toplantıda yer almadığı savunuldu. Genel merkezin politikalarına muhalif duruşuyla bilinen söz konusu vekillerin bu tutumu, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha belgeledi.
GÖZLER 24 EKİM'DE
CHP'de gözler bir yandan da 24 Ekim'e ertelenen şaibeli kurultay davasına çevrildi. Partili kaynaklar, kasım ayı başında yapılması öngörülen 39. Olağan Kurultay öncesi söz konusu duruşmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.
Duruşmadan bir kez daha mutlak butlan kararı çıkmaması halinde, Kılıçdaroğlu kanadının parti ve örgüt içerisindeki tüm etkisini kalıcı olarak yitirebileceği belirtiliyor.
