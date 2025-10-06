CHP’de genel merkeze soğuk duş! 10 milletvekili kazan kaldırdı

CHP Genel Merkezi (AA)

GÖZLER 24 EKİM'DE



CHP'de gözler bir yandan da 24 Ekim'e ertelenen şaibeli kurultay davasına çevrildi. Partili kaynaklar, kasım ayı başında yapılması öngörülen 39. Olağan Kurultay öncesi söz konusu duruşmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Duruşmadan bir kez daha mutlak butlan kararı çıkmaması halinde, Kılıçdaroğlu kanadının parti ve örgüt içerisindeki tüm etkisini kalıcı olarak yitirebileceği belirtiliyor.