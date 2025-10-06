Başkan Erdoğan’dan İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj

06 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 11:30 Güncelleme: 06.10.2025 11:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan paylaşımında "Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

"İstanbul'un düşman İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un gurur gününü tekrar kutluyorum, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

