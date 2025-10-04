Adli Tıp Kurumu'na getirilen aktivistler A Haber'de! "Gözlerimizi bağlayıp kötü kokan bir yere götürdüler"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İkbal Gülpınar, açıklamasında A Haber'e şöyle konuştu:"Devletimize teşekkür ederim; bizleri zelil bir şekilde değil, her şeyimizi düşünerek ve onurumuzu koruyarak sevdiklerimizin karşısına çıkardığı için minnettarım. Uçakta bulunan herkes bu inceliğe teşekkür etti. Gördük ki, İsrail kadar alçak ve hukuksuz bir millet yok. Dünyanın dört bir yanından gelerek bu filoda yer alan insanlara öyle bir muamele yaptılar ki, yaşananlar hiçbir hukuka sığmaz.

Hukuksuzca gemilerimize el koyup bizleri esir aldılar, gözlerimizi bağlayıp kötü kokan bir yere götürdüler. Ellerimizi bağladıktan sonra Savunma Bakanı, önümüzde bir açıklama yaptı. Öyle korkaktı ki, önünde duran korumaların arkasından konuştu. Bizler ise boynumuzu eğmeden, yüksek sesle "Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganları attık. Bunun üzerine hepimize ters kelepçe yapıldı. Ellerde oluşan morluklar hâlâ duruyor, hepsi adli tıpta belgelenecek.

Bize ne yemek ne de su verdiler. Tuvaletteki suları içmek zorunda kaldık. İlk vardığımızda köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular bizi. Güneşin altında saatlerce bekletildik. Yanımızda bir İtalyan milletvekili de vardı. O milletvekili o alçaklara seslenerek, "Siz bize çok şey borçlusunuz. Sizi İtalya kurdu, tarihinizi bilin. Çok nankörsünüz ve sizin gerçek yüzünüzü İtalya'ya dönünce anlatacağım" dedi.

Biz onların karşısında dimdik durduk. Allah öyle bir güç verdi ki, o şiddetle üzerimize gelen güçlere ilahiler ve Kur'an okuyarak karşılık verdik. Eşyalarımızı çöp gibi göstererek aldılar; zaten insanların vatanını çalan bir toplumdan başka bir şey beklenmezdi.

Devletimiz, sevdiklerimizin karşısına en iyi şekilde çıkabilmemiz için her şeyi düşündü. Allah devletimize zeval vermesin. "İyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" dedim.

Yarın yine "hadi gidiyoruz" deseler, yine giderim. Çünkü biz haklıyız. Onlar cani, onlar soykırımcı, onlar yanlış yapan taraf. Özellikle 71 yaşında bir hanımefendiye asker şöyle dedi: "Sen yaşlısın, burada ne işin var?" Kadın ise dönüp, "Ben sizin sahte devletinizden daha yaşlıyım!" diye cevap verdi.

TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın A Haber'deki Açıklamaları:

Şanlı direnişçilerimiz şu anda Adli Tıp'ta hem fiziksel hem de psikolojik olarak işkenceye uğradıklarına dair incelemelerden geçiyor. Ardından savcılık tarafından ifadeleri alınacak. Tüm bu yaşananlar kayıt altına alınarak uluslararası mahkemeler öncesinde delil olarak hazırlanacak.

Sumud Filosu, tüm dünyaya Gazze'de işlenen soykırımı ve bu alçakça saldırıların gerçek yüzünü çok net bir şekilde göstermiştir. Bu filo, Gazze'ye yardım götürmek ve yaşanan insanlık dışı zulme dikkat çekmek için yola çıkmıştı. Ancak işgalciler tarafından yine hukuksuzca rehin alındılar. Amaçları sadece iyilikti ve bu amaçlarına en onurlu şekilde ulaştılar.

Her eylem bizleri yeniden diriltir. Bütün dünya bu zulme er ya da geç gereken cevabı verecek. Allah devletimizden razı olsun, bizlere her türlü desteği verdiler."