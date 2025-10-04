137 Sumud aktivisti İstanbul’da! Sümeyye Erdoğan havalimanında karşıladı: İsrail çok korkuyor

04 Ekim 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 18:38 Güncelleme: 04.10.2025 18:42
İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk aktivistleri taşıyan uçak Türkiye'ye geldi. İçinde 36’sı Türk toplam 137 aktivistin olduğu belirtilen uçak saat 15.40’ta İstanbul Havalimanı’na iniş yaptığı belirtildi. Başkan Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türk aktivistleri karşılamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Sümeyye Erdoğan, Gazzelilere yaşatılanları unutulmaması ve normalleştirilmemesi gerektiğini belirterek İsrail’in korktuğunu söyledi.

Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından, işgalci İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması dünyada tepkilerle karşılanırken, alıkonulan aktivistlerden 139'u Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma neticesinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

"NORMALLEŞMEMELİ ALIŞMAMALIYIZ"

İstanbul Havalimanı'na aktivistleri karşılamak için gelen Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, olaya ilişkin düşüncelerini şöyle aktardı:

Öyle büyük bir zulüm ve öyle büyük bir haksızlık ki ve o kadar uzun süre devam ediyor ki artık insanlar bunu kabul etmiyor. Normalleşmemeli ve alışmamalıyız da.

"İSRAİL ÇOK KORKUYOR"

İsrail muhtemelen çok da korkuyor. Onlar bunca zulüm yaptıklarının karşısında bütün ömürlerini de korkarak geçirecekler. Ama Gazzeliler ve Filistinliler hiç bir zaman korkmayacaklar. Ömürleri boyunca gururla ve cesaretle yaşayacaklar.

BAŞÖRTÜLERİNİ ÇIKARTTIRDILAR

Uçaktan inerek kendisine mikrofon uzatan gazetecilere çarpıcı açıklamalar yapan Türk aktivist Ayçin Kantoğlu ise İsrail'in yasa dışı şekilde kendilerini alıkoyduğu, hapishanede başörtüleri çıkarttırdığını ve aynı zamanda çıplak arama yaptığını söyledi.

İsrail askerlerinin başörtüleri zorla çıkarttırdıkları iddiasına yanıt veren Türk aktivist Ayçin Kantoğlu, "Ben T-shirtümü Dilek'e verdim. Benim T-Shirt'ümle başını kapattı. Yasemin T-Shirt'ünü Semanur'a verdi.

ÇIPLAK ARAMA!

Ayrıca çıplak arama da yapıldı. Her şeyi çıkarttılar ve defalarca arandık hemen hemen her kontrol noktasında. Ağzımızın içine dişlerimizin arasına bile baktılar. Bize terörist muamelesi yapmaya çalıştılar ama bizler suçlu olmadığımızı her seferinde onların yüzüne haykırdık. Suçlu olmadığımızı herhangi bir kanunu ve yasayı çiğnemediğimizi aksine yasayı çiğneyen tarafın onlar olduğunu bizi kaçırdıklarını yüzlerine söyledik. Arzu ettikleri bizi sindirmek idiyse bunu başaramadılar. Son ana kadar sloganları kesmedik." diye konuştu.

