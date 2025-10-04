137 Sumud aktivisti İstanbul’da! Sümeyye Erdoğan havalimanında karşıladı: İsrail çok korkuyor
İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk aktivistleri taşıyan uçak Türkiye'ye geldi. İçinde 36’sı Türk toplam 137 aktivistin olduğu belirtilen uçak saat 15.40’ta İstanbul Havalimanı’na iniş yaptığı belirtildi. Başkan Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türk aktivistleri karşılamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Sümeyye Erdoğan, Gazzelilere yaşatılanları unutulmaması ve normalleştirilmemesi gerektiğini belirterek İsrail’in korktuğunu söyledi.
Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından, işgalci İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması dünyada tepkilerle karşılanırken, alıkonulan aktivistlerden 139'u Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma neticesinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.
"NORMALLEŞMEMELİ ALIŞMAMALIYIZ"
İstanbul Havalimanı'na aktivistleri karşılamak için gelen Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, olaya ilişkin düşüncelerini şöyle aktardı:
Öyle büyük bir zulüm ve öyle büyük bir haksızlık ki ve o kadar uzun süre devam ediyor ki artık insanlar bunu kabul etmiyor. Normalleşmemeli ve alışmamalıyız da.
"İSRAİL ÇOK KORKUYOR"
İsrail muhtemelen çok da korkuyor. Onlar bunca zulüm yaptıklarının karşısında bütün ömürlerini de korkarak geçirecekler. Ama Gazzeliler ve Filistinliler hiç bir zaman korkmayacaklar. Ömürleri boyunca gururla ve cesaretle yaşayacaklar.
BAŞÖRTÜLERİNİ ÇIKARTTIRDILAR
Uçaktan inerek kendisine mikrofon uzatan gazetecilere çarpıcı açıklamalar yapan Türk aktivist Ayçin Kantoğlu ise İsrail'in yasa dışı şekilde kendilerini alıkoyduğu, hapishanede başörtüleri çıkarttırdığını ve aynı zamanda çıplak arama yaptığını söyledi.
İsrail askerlerinin başörtüleri zorla çıkarttırdıkları iddiasına yanıt veren Türk aktivist Ayçin Kantoğlu, "Ben T-shirtümü Dilek'e verdim. Benim T-Shirt'ümle başını kapattı. Yasemin T-Shirt'ünü Semanur'a verdi.
ÇIPLAK ARAMA!
Ayrıca çıplak arama da yapıldı. Her şeyi çıkarttılar ve defalarca arandık hemen hemen her kontrol noktasında. Ağzımızın içine dişlerimizin arasına bile baktılar. Bize terörist muamelesi yapmaya çalıştılar ama bizler suçlu olmadığımızı her seferinde onların yüzüne haykırdık. Suçlu olmadığımızı herhangi bir kanunu ve yasayı çiğnemediğimizi aksine yasayı çiğneyen tarafın onlar olduğunu bizi kaçırdıklarını yüzlerine söyledik. Arzu ettikleri bizi sindirmek idiyse bunu başaramadılar. Son ana kadar sloganları kesmedik." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATV dizisi Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Orhan kadrosunda kimler var?
- SÜPER LİG MAÇI: Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 4 Ekim ne günü? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı? En anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları
- Makarna pişirirken yaptığınız en büyük hata! Uzmanlar uyardı: Sağlığınız risk altında
- 2025 DOLUNAY TAKVİMİ: Ekim Dolunay’ı ne zaman, saat kaçta? Nasıl oluşur?
- Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Vücudunuzun gizli dili: Yiyecek krizleri neyi işaret ediyor? Sebebi sadece açlık değil…
- 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: 2026 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?
- Gençlik kalkanı çöktü! İnsanlar uzayda daha hızlı mı yaşlanıyor? Deneyler kanıtladı
- 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu otobüs, metrobüs, marmaray ve metro bedava mı?
- Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! İstanbul için çifte uyarı: Sağanak ve rüzgar kapıda
- 4-5 EKİM ÖSYM SINAV TAKVİMİ: Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar yapılacak, saat kaçta?