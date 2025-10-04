137 Sumud aktivisti İstanbul’da! Sümeyye Erdoğan havalimanında karşıladı: İsrail çok korkuyor

Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından, işgalci İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması dünyada tepkilerle karşılanırken, alıkonulan aktivistlerden 139'u Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma neticesinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

"NORMALLEŞMEMELİ ALIŞMAMALIYIZ"

İstanbul Havalimanı'na aktivistleri karşılamak için gelen Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, olaya ilişkin düşüncelerini şöyle aktardı:

Öyle büyük bir zulüm ve öyle büyük bir haksızlık ki ve o kadar uzun süre devam ediyor ki artık insanlar bunu kabul etmiyor. Normalleşmemeli ve alışmamalıyız da.

"İSRAİL ÇOK KORKUYOR"

İsrail muhtemelen çok da korkuyor. Onlar bunca zulüm yaptıklarının karşısında bütün ömürlerini de korkarak geçirecekler. Ama Gazzeliler ve Filistinliler hiç bir zaman korkmayacaklar. Ömürleri boyunca gururla ve cesaretle yaşayacaklar.