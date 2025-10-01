Numan Kurtulmuş: "TBMM siyasetin merkezidir"

(Foto: AA)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise Genel Kurul oturumuna katılmadı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP sıralarına giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı ve kısa süreli sohbet etti. Açılış öncesi Genel Kurul salonuna çiçekler bırakıldı.

"TBMM FEVKALADE ÖNEMLİ BİR DEMOKRASİ PLATFORMUDUR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'un açılış konuşmasını yaptı. Kurtulmuş, "TBMM hepimizin yakinen bildiği gibi devlet kuran bir parlamentodur. Aynı zamanda darbelere karşı milletin iradesini en zor şartlarda savunan, her zaman milletin iradesinin tecelli ettiği önemli bir demokrasi meydanıdır. TBMM, halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği, karşılandığı ve ülke ile milletin ihtiyaç duyduğu yasaların kamuoyunun gözetiminde yasalaştığı bir mekandır, merciidir. TBMM bu anlamda yasama faaliyetlerinin yanı sıra millet adına denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getiren fevkalade önemli bir demokrasi platformudur. Bu özelliklerinin yanında hiç şüphesiz TBMM'nin en önemli özelliklerinden birisi de yalnızca iç meselelere odaklanmak değil, aynı zamanda bölgemizin ve dünyanın meselelerine karşı milletimiz adına duyarlı bir şekilde hareket etmek olmuştur. Bu çerçevede özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde, başta bölgemiz olmak üzere dünyada yaşanan bütün önemli gelişmelerde TBMM üzerine düşeni yapmış, sorumluluğunu yerine getirmiş ve dünya parlamentolarına örnek olmuştur. Bu çerçevede özellikle son 2 yıldır İsrail'in Gazze'yi işgali başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına karşı açık ve aleni saldırıları karşısında TBMM her zaman bir olmuş, beraber olmuş, kenetlenmiş ve bu saldırganlığı, barbarlığı, ittifakla kınamasını başarmış demokratik bir parlamentodur" ifadelerini kullandı.

"TBMM SİYASETİN MERKEZİDİR"

TBMM'nin, bütün uluslararası platformlarda Türkiye'nin fikirlerini uluslararası alana taşıdığını ifade eden Numan Kurtulmuş, "Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve hukuku olmak üzere, her alanda parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanarak görüşlerimizi millet adına dile getirmiştir. TBMM hiç şüphesiz bu faaliyetlerinin yanı sıra siyasetin de merkezidir. Farklı siyasi partilerin, görüşlerin bir araya geldiği, görüşlerini müzakere ettiği, mücadele ettiği, gerektiğinde en sert sözleri en olgun tavırlarla ifade edebildiği bir demokrasi platformudur. Özellikle 28'inci yasama yılında, 6 siyasi parti grubunun ve 6 partinin ise grubu olmadan parlamentoda temsil edildiği fevkalade güçlü bir demokratik temsil gücüne sahiptir. Bu çerçevede TBMM'nin bu yasama yılında da fevkalade güçlü bir çalışma dönemini geçireceğine yürekten inanıyorum. Hiç şüphesiz bütün bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken, milletimizin milli birlik ve beraberliğini esas alan yaklaşımımız, aynı zamanda siyasette dil ve üsluba riayet eden kişisel özenimiz TBMM'nin seviyesini yükseltecektir. Siyaset en keskin tartışmaların yapıldığı bir mücadele alanıdır. Sözleri keskinleştirmek başka bir şey, dili sivrileştirmek başka bir şeydir. Dolayısıyla en keskin görüşleri ortaya koyarken dilimizi yapıcı, yol gösterici ve milletin menfaatine olacak şekilde ayarlamak herhalde hepimizin en temel ödevlerinden birisidir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE KARDEŞLİK HAKİM OLACAK"

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları ile ilgili, "Bu çalışmalara grubu bulunan 5 siyasi parti, grubu bulunmayan 6 siyasi parti katılmışlar ve fevkalade demokrat bir tavırla, kırıcı olmayan bir üslupla en aykırı fikirleri bile olgun bir şekilde dinleyerek, toplumun farklı kesimlerinin bu konudaki fikir ve görüşlerini paylaşmasına zemin hazırlamışlardır. Ben bu çerçevede bu komisyonumuza katkı sunan bütün siyasi partileri, siyasi partilerin genel başkanlarını tebrik ediyorum, TBMM adına teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, tarihi komisyonun fedakar ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Artık milletin ayağına vurulmuş bu pranga geride kalacak. Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne tamamıyla geride kalacak. Hiç şüphem yoktur ki başaracağız, sonuç alacağız ve Türkiye'ye kardeşlik hakim olacak" dedi.

"TBMM SİYASİ MEŞRUİYETİN YEGANE KAYNAĞIDIR"

TBMM'nin yeni anayasa yapma sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Meclis'te herkesin sesinin daha güçlü çıkmasını sağlamak için yeni bir Meclis İç Tüzüğü çalışmasını ortaya koymak zorundayız. Türkiye siyasetinin demokrasi çıtasını yükseltmek için 'Siyasi Partiler Yasası' ve 'Seçim Yasası'nda yeni düzenlemeler yapmak hiç şüphesiz TBMM'nin görevleri arasındadır. Son olarak şunu da ifade etmek isterim; son günlerde Türkiye'deki yönetim ile ilgili kimi çerçevelerce dile getirilen, 'Meşruiyet' tartışmaları TBMM bakımından yok hükmündedir. Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır; o da bizatihi milletin iradesidir, onların verdiği meşruiyettir. Milletten başka hiçbir iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı ne de bir haddi olamaz. TBMM farklı fikirleriyle hep beraber milletin fikirlerinin tecelli ettiği bir yerdir ve siyasi meşruiyetin de yegane kaynağıdır. TBMM 4'üncü yasama yılında üstün başarılara imza atmasını diliyorum. Başta terörsüz Türkiye meselesinde komisyonumuzun çalışmalarını başarıyla sonuçlandırarak, elde edilen sonuçların ise TBMM Genel Kurulu'na bir tavsiye niteliğinde iletilmesini temenni ediyorum."