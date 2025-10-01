01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Meclis Başkanı Kurtulmuş: TBMM milli meşruiyetin yegane temsilcisidir
Meclis Başkanı Kurtulmuş: TBMM milli meşruiyetin yegane temsilcisidir

Meclis Başkanı Kurtulmuş: TBMM milli meşruiyetin yegane temsilcisidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 15:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i açarak bir konuşma gerçekleştirdi. "Meclis hepimizin bildiği gibi devlet kuran bir parlamentodur. Darbelere karşı milletin iradesini savunan, önemli bir demokrasi meydanıdır." diyen Kurtulmuş, "TBMM, halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği ve ülkenin ihtiyaç duyduğu yasaların yasalaştığı bir mercidir." dedi. "Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili dile getirilen meşruiyet tartışmaları, TBMM tarafından yok hükmündedir." diyen Kurtulmuş, "Milletten başka hiçbir gücün bu ülkenin yönetimine meşruiyet sağlamak gibi haddi olamaz." diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meclis Başkanı Kurtulmuş: TBMM milli meşruiyetin yegane temsilcisidir
İletişim araçlarımıza dijital saldırı var
"İletişim araçlarımıza dijital saldırı var"
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Dem ve İYİ Parti ile Meclis’te bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Dem ve İYİ Parti ile Meclis'te bir araya geldi
Başkan Erdoğan TBMM’de ayrılıyor!
Başkan Erdoğan TBMM'de ayrılıyor!
Kızılelma PT-3 bir testi daha başarıyla bitirdi!
Kızılelma PT-3 bir testi daha başarıyla bitirdi!
Ayşe Barım için tahliye kararı
Ayşe Barım için tahliye kararı
Her sorunu çözer, her oyunu bozarız
"Her sorunu çözer, her oyunu bozarız"
Başkan Erdoğan: Hakimiyeti imtiyazlıların elinde aldı
Başkan Erdoğan: Hakimiyeti imtiyazlıların elinde aldı
2026 ekonomide reform yılı olacak
"2026 ekonomide reform yılı olacak"
6 Şubat’ın izlerini silmeyi başardık
"6 Şubat'ın izlerini silmeyi başardık"
Türk-Kürt-Arap ittifakı bölgeyi tahkim edecek
"Türk-Kürt-Arap ittifakı bölgeyi tahkim edecek"
Türkiye egemenliğini pazarlık konusu yapmaz
"Türkiye egemenliğini pazarlık konusu yapmaz"
TBMM milli meşruiyetin yegane temsilcisidir
"TBMM milli meşruiyetin yegane temsilcisidir"
Daha Fazla Video Göster