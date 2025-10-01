Meclis Başkanı Kurtulmuş: TBMM milli meşruiyetin yegane temsilcisidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i açarak bir konuşma gerçekleştirdi. "Meclis hepimizin bildiği gibi devlet kuran bir parlamentodur. Darbelere karşı milletin iradesini savunan, önemli bir demokrasi meydanıdır." diyen Kurtulmuş, "TBMM, halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği ve ülkenin ihtiyaç duyduğu yasaların yasalaştığı bir mercidir." dedi. "Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili dile getirilen meşruiyet tartışmaları, TBMM tarafından yok hükmündedir." diyen Kurtulmuş, "Milletten başka hiçbir gücün bu ülkenin yönetimine meşruiyet sağlamak gibi haddi olamaz." diye konuştu.

