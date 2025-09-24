Belediye iştiraklerine sıkı denetim! Yasal düzenleme gündemde

Belediye iştiraklerine sıkı denetim

Sonuç…

Mantar gibi türeyen belediye iştirakleri, arkalarında bıraktığı SGK prim borçları ve yolsuzluklar…

Neden mi?

Çünkü belediye şirketleri kamu idaresi statüsünde değil… Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuruluyorlar. Doğrudan mal ve hizmet temini alımlarını istisnai olarak ihalesiz şekilde yapabiliyorlar. İstedikleri kadar 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçi alabiliyor.

Hatta öyle ki, personel sayıları kamu çalışan toplam personel sayısının zaman zaman üçte birine tekabül ediyor. Yazıyı yazarken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın son verilerine baktım. Üç ayda bir yayınlanan istatistiklere göre, Belediye İktisadi Teşebbüsleri'nde (BİT) çalışan personel sayısı 665 bin 163 olmuş…