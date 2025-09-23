Mansur Yavaş’ın 2019 etkinlik harcamaları iddiası belgelerle yalanlandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 yılında belediye tarafından yalnızca 18 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinlikler için toplam 214 bin 900 dolar ödeme yapıldığını açıkladı. Kamu İhale Kurumu'nun 24.06.2019 tarihli 2019/251680, 29.07.2019 tarihli 2019/293802, 13.06.2019 tarihli 2019/275347 ve 18.12.2019 tarihli 2019/672000 etkinlik harcamalarının ilgili tarihli dolar kuru ile 761.982 dolar tutarında olduğunu ortaya çıktı.
Belediye Başkanı Yavaş, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." dedi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılına ait ihale kayıtları incelendiğinde gerçek tutarın bunun 3 katından fazla olduğu ortaya çıktı.
Kamu İhale Kurumu'nun 24.06.2019 tarihli 2019/251680, 29.07.2019 tarihli 2019/293802, 13.06.2019 tarihli 2019/275347 ve 18.12.2019 tarihli 2019/672000 etkinlik harcamalarının ilgili tarihli dolar kuru ile 761.982 dolar tutarında olduğunu ortaya çıktı.
İHALE BELGELERİNDE MİLYONLUK HARCAMALAR
Elde edilen belgelerde, yalnızca dört büyük organizasyon için yapılan harcamaların dolar karşılıkları şu şekilde:
- Belmek Sergisi Düzenlenmesi İşi – 13 Haziran 2019 – 190.000 TL (32.258 $)
- Akçay ve Akçakoca Kampları Tatil Organizasyonu – 24 Haziran 2019 – 2.854.580 TL (489.636 $)
- Evlendirilme Organizasyonu – 29 Temmuz 2019 – 1.071.133 TL (190.593 $)
- Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılı Kutlamaları – 18 Aralık 2019 – 294.000 TL (49.495 $)
İDDİA VE BELGELER ARASINDA FARK
Başkan Yavaş'ın "2019'da yalnızca 214.900 $ ödendi" şeklindeki beyanı ile ihale belgelerindeki rakamlar arasında yarım milyon dolardan fazla fark bulunuyor. Kamuoyunda, "Başkan Yavaş'ın açıkladığı rakamlar neden ihale kayıtlarıyla örtüşmüyor?" sorusu dile getiriliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon testi: Ormanda saklanan kaplanı sadece en keskin gözler fark edebiliyor!
- TUS 2. dönem tercihleri ne zaman? 2025 TUS tercih kılavuzu açıklandı mı?
- İdari Yargı Ön Sınavı nedir, ne zaman? 2025 İYÖS giriş belgesi sorgulama ekranı
- 38. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?
- Üç aylar ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2026 dini günler takvimi
- iOS 26.1 BETA ÇIKTI: iOS 26.1 ne zaman gelecek? iPhone’lara gelmesi beklenen özellikler neler?
- SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 2. etap başvuruları ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli oldu mu?
- JGK 8 bin uzman erbaş alımı sonuçları belli oldu mu? Hangi branşlarda alım yapılacak?
- Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Tarım Kredi’de fiyatlar düştü: Fırsat dolu 23-29 Eylül kataloğu: 40’lı tuvalet kağıdı 248 TL, Anadolu sızma zeytinyağı 469 TL…
- ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK’ta bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL