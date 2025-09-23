Mansur Yavaş’ın 2019 etkinlik harcamaları iddiası belgelerle yalanlandı

(Fotoğraf: AA)



İHALE BELGELERİNDE MİLYONLUK HARCAMALAR



Elde edilen belgelerde, yalnızca dört büyük organizasyon için yapılan harcamaların dolar karşılıkları şu şekilde:



- Belmek Sergisi Düzenlenmesi İşi – 13 Haziran 2019 – 190.000 TL (32.258 $)



- Akçay ve Akçakoca Kampları Tatil Organizasyonu – 24 Haziran 2019 – 2.854.580 TL (489.636 $)



- Evlendirilme Organizasyonu – 29 Temmuz 2019 – 1.071.133 TL (190.593 $)



- Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılı Kutlamaları – 18 Aralık 2019 – 294.000 TL (49.495 $)



İDDİA VE BELGELER ARASINDA FARK

Başkan Yavaş'ın "2019'da yalnızca 214.900 $ ödendi" şeklindeki beyanı ile ihale belgelerindeki rakamlar arasında yarım milyon dolardan fazla fark bulunuyor. Kamuoyunda, "Başkan Yavaş'ın açıkladığı rakamlar neden ihale kayıtlarıyla örtüşmüyor?" sorusu dile getiriliyor.