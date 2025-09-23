23 Eylül 2025, Salı
Mansur Yavaş’ın 2019 etkinlik harcamaları iddiası belgelerle yalanlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 17:33 Güncelleme: 23.09.2025 17:39
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 yılında belediye tarafından yalnızca 18 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinlikler için toplam 214 bin 900 dolar ödeme yapıldığını açıkladı. Kamu İhale Kurumu'nun 24.06.2019 tarihli 2019/251680, 29.07.2019 tarihli 2019/293802, 13.06.2019 tarihli 2019/275347 ve 18.12.2019 tarihli 2019/672000 etkinlik harcamalarının ilgili tarihli dolar kuru ile 761.982 dolar tutarında olduğunu ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Yavaş, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." dedi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılına ait ihale kayıtları incelendiğinde gerçek tutarın bunun 3 katından fazla olduğu ortaya çıktı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)


Kamu İhale Kurumu'nun 24.06.2019 tarihli 2019/251680, 29.07.2019 tarihli 2019/293802, 13.06.2019 tarihli 2019/275347 ve 18.12.2019 tarihli 2019/672000 etkinlik harcamalarının ilgili tarihli dolar kuru ile 761.982 dolar tutarında olduğunu ortaya çıktı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

İHALE BELGELERİNDE MİLYONLUK HARCAMALAR

Elde edilen belgelerde, yalnızca dört büyük organizasyon için yapılan harcamaların dolar karşılıkları şu şekilde:

- Belmek Sergisi Düzenlenmesi İşi – 13 Haziran 2019 – 190.000 TL (32.258 $)

- Akçay ve Akçakoca Kampları Tatil Organizasyonu – 24 Haziran 2019 – 2.854.580 TL (489.636 $)

- Evlendirilme Organizasyonu – 29 Temmuz 2019 – 1.071.133 TL (190.593 $)

- Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılı Kutlamaları – 18 Aralık 2019 – 294.000 TL (49.495 $)

İDDİA VE BELGELER ARASINDA FARK
Başkan Yavaş'ın "2019'da yalnızca 214.900 $ ödendi" şeklindeki beyanı ile ihale belgelerindeki rakamlar arasında yarım milyon dolardan fazla fark bulunuyor. Kamuoyunda, "Başkan Yavaş'ın açıkladığı rakamlar neden ihale kayıtlarıyla örtüşmüyor?" sorusu dile getiriliyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Mansur Yavaş'ın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez."

