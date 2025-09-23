MHP lideri Devlet Bahçeli’den net mesaj: Türkiye’nin politikaları takdire şayandır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de yapacağı tarihi konuşma öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin televizyon kanalına verdiği açıklama şöyle:

"Gazze başta olmak üzere Filistin'de İsrail'in hunharca işlediği soykırım devam etmektedir. Türkiye en başından beri, İsrail'i bu zulümden vazgeçirmek, mazlum Filistin halkına destekte bulunmak ve 1967 sınırları dâhilinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in tanınması suretiyle iki devletli çözümle kalıcı barış, huzur ve güven ortamını sağlamak üzere hassas ve akılcı bir politika izlemiştir. Türkiye'nin her platformda dile getirip özenle savunduğu politikalar, takdire şayandır.

Zira Türkiye, Ortadoğu'da barışın sözcüsü ve savunucusu olurken, İsrail bölgenin en büyük güvenlik tehdidi olarak öne çıkmıştır.

İsrail; Filistin, Lübnan ve Suriye'de Türkiye'nin karşısında yer almaktadır. Türkiye'nin hasmı olan her yapı ve grup, İsrail tarafından istismar edilmektedir. İsrail adeta Türkiye ile bu coğrafyada Türkiye'ye karşı bir vekâlet savaşına girişmiş görünmektedir.