Erdoğan-Trump 25 Eylül’de yüz yüze görüşecek! F-35’ler geliyor mu? A Haber’de çarpıcı yorum
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da görüşeceklerini duyurdu. Görüşmeye ilişkin tarih de veren Türkiye için önemli olan 3 önemli konunun başlıklarını da verdi. A Haber canlı yayına katılan uzman isimler, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken SETA Dış Politika Araştırıcısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, F-16 anlaşması ile özellikle F-35 meselesine değinerek ABD’nin Türkiye’nin savunma tecrübesinden istifade etmek için bazı kolaylıkları vermesi gerektiğine dikkat çekti. Mercan, “F-35 meselesi görüşmenin devamlılığı açısından çok önemli” dedi.
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül'de yapacakları görüşmeye ilişkin 3 konu başlığı dikkati çekerken, A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler F-35 sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Trump'ın görüşmede belirttiği 3 ana gündem konusuna ilişkin konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, şunları söyledi:
"ÜÇ ÖNEMLİ KONU"
Burada 3 önemli husus var. Bunlardan ilki büyük çaplı satın alma konusu var Boing ile alakalı bölüm ikincisi orada majör bir f-16 anlaşması var. Amerikalıların majör diye ifade ettiği bu tür anlaşmalar çok önemlidir. Eğer bu anlaşma majör bir anlaşma ise sonuna kadar götürürler. Bir de devamı söz konusu F-35'in. Yani sonlanmış bir şey yok. Demek ki ABD bizim bu 3 talebimizle ilgili konuya çok da soğuk durmuyor.
"DUYURU STRATİJİK BİR ANLAM İFADE EDİYOR"
SETA Dış Politika Araştırıcısı Doç Dr. Muhammed Hüseyin Mercan: 23 Eylül çok önemli. Çünkü hem Gazze noktasında hem Katar merkezli saldırıyı düşündüğümüzde güç dengesinin yeniden kurulduğu bir ortamda verilecek mesajlar çok önemli. Ayrıca Suriye noktasında bazı önemli adımların atıldığı ve ABD'nin de pozisyonunu netleştirmesi bir vasatta bu çok önemliyken Trump tarafından bu görüşmenin yapılacağının duyurulması çok stratejik bir anlam ifade ediyor. Ayrıca bir kaç saat önce Şi Cinping ile bir görüşmenin yapıldığı ve onun da pozitif bir çerçevede geçtiği hatta ilerleyen zamanlarda Trump'ın Pekin'i ziyaret etmek istediği ve Şi Cinping'in de uygun bir zamanda ABD'yi ziyaret edeceği Başkan Trump tarafından duyuruldu.
"ÖNCE Şİ SONRA ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ"
Şimdi Pekin'in ardından Ankara ile böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi ve hemen akabinde Başkan Erdoğan ile Beyaz Saray'da önemli meselelerin görüşüleceğinin duyurulması ki sadece bu 3 başlık bile Türkiye-Amerika ilişkileri açısından önemli bir noktaya tekamül ediyor.
F-35'LER GELİYOR MU?
F-16 ve F-35 meselesine geldiğimizde asıl farkı burada görüyoruz. Türkiye'nin farklı alternatif arayışlarına girmiş olması yine kendi hava savunma sistemini güçlendirmesi ve beraberinde KAAN hazırlarıyla beraber ABD'nin ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin savunma tecrübesinden de istifade etmesi için bugün bazı kolaylıkları da ona sağlaması gerekiyor. Bu anlamda F-16 anlaşması ve F-35 ile alakalı "umuyoruz diyor pozitif bir şekilde sonuçlanması" demek ki hala belirli kararsızlıklar ve belirsizlikler söz konusu.
F-35 meselesi görüşmenin devamlılığı açısından çok önemli. Meseleyi tamamen unutmuş ve kesip atmış değiller. Bununla Trump muhtemelen şunu da fark etti: Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmeye ihtiyacı var. Bu noktada ben bazı adımlar atmazsam Türkiye en kötü ihtimalle Avrupa'ya gidecek.
