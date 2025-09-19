Erdoğan-Trump 25 Eylül’de yüz yüze görüşecek! F-35’ler geliyor mu? A Haber’de çarpıcı yorum

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

F-35'LER GELİYOR MU?

F-16 ve F-35 meselesine geldiğimizde asıl farkı burada görüyoruz. Türkiye'nin farklı alternatif arayışlarına girmiş olması yine kendi hava savunma sistemini güçlendirmesi ve beraberinde KAAN hazırlarıyla beraber ABD'nin ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin savunma tecrübesinden de istifade etmesi için bugün bazı kolaylıkları da ona sağlaması gerekiyor. Bu anlamda F-16 anlaşması ve F-35 ile alakalı "umuyoruz diyor pozitif bir şekilde sonuçlanması" demek ki hala belirli kararsızlıklar ve belirsizlikler söz konusu.

F-35 meselesi görüşmenin devamlılığı açısından çok önemli. Meseleyi tamamen unutmuş ve kesip atmış değiller. Bununla Trump muhtemelen şunu da fark etti: Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmeye ihtiyacı var. Bu noktada ben bazı adımlar atmazsam Türkiye en kötü ihtimalle Avrupa'ya gidecek.