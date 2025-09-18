CHP'de derin "suç ortaklığı": Hırsızlıkla mücadele edilseydi tablo farklı olurdu

CHP içinde yaşanan kaos her geçen gün büyüyor (AA)

İşte Övür'ün köşe yazısı:

Bir süredir sağlık sorunlarım nedeniyle yazamasam da gündemi, özellikle CHP'de yaşananları dikkatle izledim. "CHP'de ne oluyor?" sorusunun cevabını ne şaibeli kurultaylarla partiyi ele geçirenler veriyor ne de kaybedenler...

"KONGRE VE KURULTAYI PARA VE MAKAM DAĞITARAK KAZANDILAR"

Yönetenler, "İktidar bizi bölmek istiyor" masalıyla günü kurtarıyor. Oysa her şey planlı: Kongreleri ve kurultayları yeni bir siyaset üreterek değil, para ve makam dağıtarak kazandılar. Bu stratejiye hazırlıklılar.

"KILIÇDAROĞLU CESARET GÖSTEREMEDİ"

Ama asıl ilginç olan, kaybedenlerin hâli. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e uzanan eski kadrolar, ortadaki organize işleri görmelerine rağmen hâlâ karnından konuşuyorlar.

Kılıçdaroğlu, "Hançerlendim" dedi ama siyasi cesaret gösterip "Partimi hırsızlar ele geçirdi" diyemedi.