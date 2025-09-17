CHP’de şaibeli kurultay korkusu bitmiyor! Süreci baltalamak için yeni hamle
CHP’de şaibeli kurultay davasına yönelik tedirginlik devam ediyor. Dava sürecini belirsiz hale getirip çıkmaza sokmak için bugüne kadar her yolu deneyen parti yönetiminden yeni hamle geldi. Özgür Özel ve ekibinin bu kez de 39. Olağan Kurultay tarihini öne çekmeye hazırlandığı iddia edildi.
Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla anılan 2023 yılındaki olaylı kurultay, gündemden düşmüyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az farkla koltuğunu kaybettiği kurultay, CHP'lilerin şikayetleri ve itirafları ile mahkemelik olmuştu.
O günden bu yana parti yönetimi iddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine mahkeme sürecini çıkmaza sokmayı hedefleyen adımlar atmayı tercih etti.
PARTİ DİZAYN EDİLİYOR
Olası bir mutlak butlan kararına karşı nisan ayında olağanüstü kurultayı toplayan genel merkez, temmuz ayında ise ani bir kararla kongreler takvimini ilan etti.
Sabah'ın haberine göre Mahkeme kararını bile beklemeden delege yapısını kökten değiştirmek için atılan bu adım, parti içi muhalefet tarafından 'olası bir mutlak butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlandı.
Genel merkezin bu süreçte delegelerin yüzde 70'inde değişime gitmeyi hedeflediği ve tüm potansiyel muhalif grupları da dışarıda bırakmayı amaçladığı öne sürüldü.
DIŞLAMA POLİTİKASI TEPKİLERİ DAHA DA ARTIRDI
13 Ağustos'ta başlayan delege seçimlerine ise kavgalar, küfürleşmeler, usulsüzlükler ve genel merkez baskısı damga vurdu. Devam eden mahkeme süreci sebebiyle seçimlere katılımın yüzde 25 seviyelerinde kalması dikkat çekti. Muhalif kanada uygulanan dışlama politikası tepkileri daha da artırdı.
GENEL MERKEZDE BÜYÜK PANİK
Parti yönetimi, 5 Kasım'da tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından aralık ayında olağan kurultayı toplamayı ve şaibeli kurultay davasını daha da etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu.
Ancak son haftalarda önce İstanbul il yönetimine görevden el çektirilmesi, ardından da şaibeli kurultay davasından mutlak butlan çıkabileceğine yönelik söylentiler, genel merkezde büyük panik yarattı.
CHP'NİN YENİ YOL HARİTASI
Edinilen bilgilere göre parti yönetimi içerisinde kongre takviminin hızlandırılması ve 39. Olağan Kurultay'ın aralık ayı yerine kasım ayı başında yapılması için istişareler başladı. Bu konuda kulislerde 8 Kasım tarihi de sıkça dillendiriliyor. Olağan kurultayın tarihini önümüzdeki süreçte Parti Meclisi belirleyecek ve kamuoyuna duyurulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BESYO tercihleri ne zaman sona eriyor? 2025-2026 BESYO yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?
- 12 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji sağanak raporunu paylaştı: Kış resmen döndü
- Regaip Kandili ne zaman? 2025 Recep ayı hangi tarihte başlayacak?
- Fast food mu ev yemekleri mi? Karakteriniz sofranızda gizli! Yemek alışkanlıklarınız kişiliğini ele veriyor
- Bunu yapanın elektrik faturası yarı yarıya düşüyor: Kimsenin bilmediği o tasarruf sırrı
- Robert Redford kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi? Hangi filmlerde yer aldı?
- Gül Onat kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Rol aldığı filmler ve diziler…
- Metabolizmayı uçuran İsveç diyeti: 13 günde 20 kilo eriyip gidiyor! İşte 13 günlük diyet programı
- AÖF DGS 2025 kayıtları: Son gün ne zaman, online başvuru nereden ve nasıl yapılır?
- TEKNOFEST İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ | Uçuş gösterileri ne zaman, saat kaçta?
- Cennetin Çocukları konusu nedir, nerede çekiliyor? Cennetin Çocukları oyuncuları kim, ilk bölüm başladı mı?
- 16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları