CHP’de şaibeli kurultay korkusu bitmiyor! Süreci baltalamak için yeni hamle

CHP lideri Özgür Özel - CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Sabah'ın haberine göre Mahkeme kararını bile beklemeden delege yapısını kökten değiştirmek için atılan bu adım, parti içi muhalefet tarafından 'olası bir mutlak butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlandı.

Genel merkezin bu süreçte delegelerin yüzde 70'inde değişime gitmeyi hedeflediği ve tüm potansiyel muhalif grupları da dışarıda bırakmayı amaçladığı öne sürüldü.