Mahkemenin şaibeli kurultay davası kararı sonrası CHP’de ne olacak? A Haber’de flaş değerlendirme

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Can Okanar'ın sunduğu Ajans programının konuğu oldu. Şamlı karar ve süreçle ilgili olarak şunları aktardı: "Mahkeme neden erteledi? 7 tane arar kararı var. Bunlardan bir tanesi tedbir talebi noktasında yeni bir karar vermeye yer olmadığına karar vermiş. Yani yeniden ret değil de tedbir talebinin reddi konusunda daha önceden bir karar vermiştik tekrar tedbir talep edildi daha önceden karar verildiği için bu konuda yeniden bir karar vermeye gerek yok.

Bu ara kararlarına bakıldığı zaman eğer hakim aynı kanaatini devam ettirirse bu dava bir miktar uzayacak devam edecek gibi gözüküyor. 24 Ekim'de tekrar değerlendirecek gibi gözüküyor.