15 Eylül 2025, Pazartesi
Mahkemenin şaibeli kurultay davası kararı sonrası CHP'de ne olacak? A Haber'de flaş değerlendirme
CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldığı şaibeli kurultay ile ilgili dava 24 Ekim 2025 tarihine ertelendi. Mahkemenin kararı sonrası "Şimdi ne olacak?" sorusu gündeme gelirken, Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Avukat Aydoğan Ahıakın ve Prof Dr. Selami Kuran kararı değerlendirdi. Öte yandan mahkemenin yapıldığı adliyenin önünde A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan Avukat Begüm Ece Pazarcı da değerlendirmelerde bulundu. İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve Gazeteci Emin Pazarcı da kararı yorumladı.
Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:50