CHP’li Buca’da çöp dağları isyan ettirdi! AK Parti’den sert tepki: İzmir’i çöplüğe çevirdiniz

"CHP BELEDİYECİLİĞİ, İZMİR'İ REZALET İÇİNDE BIRAKMIŞTIR"

Vatandaşların Buca, Konak ve Karşıyaka ilçeleri başta olmak üzere çöp dağları nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini savunan Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Halk sağlığı her geçen gün daha büyük bir tehdit altında. CHP'li ilçe belediyeler suçu Büyükşehir Belediyesine atıyor ancak gerçek ortada. Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir Belediyesi, bu sorumsuzluğun doğrudan müsebbibidir. Maaş ödeyemeyen, çöp toplayamayan, yıllardır çöp depolama sorununu çözemeyen CHP belediyeciliği, İzmir'i rezalet içinde bırakmıştır. İzmir'in sokakları çöplüğe, caddeleri pisliğe teslim edilmiştir. Bu kentin insanı, çeyrek asırdır süren ihmalkarlığın, liyakatsizliğin ve sorumsuzluğun ağır bedelini ödemektedir. İzmir, CHP zihniyetinin elinde her geçen gün tükenmektedir."