CHP'li Buca'da çöp dağları isyan ettirdi! AK Parti'den sert tepki: İzmir'i çöplüğe çevirdiniz

14.09.2025
CHP’li Buca’da çöp dağları isyan ettirdi! AK Parti’den sert tepki: İzmir’i çöplüğe çevirdiniz

CHP'li belediyelerin yetersizliği ve eksiklikler, nedeniyle hem işçiler hem de vatandaşlar mağdur oluyor. Buca Belediyesi'nde maaşlarını ve geriye dönük alacaklarını aylardır alamayan işçilerin eylemi sürerken, çöpler sokaklarda yığın oluşturdu Durum vatandaşları isyan ettirirken AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı CHP'yi İzmir'i çöplüğe çevirmekle suçlaadı ve "Halk sağlığı her geçen gün daha büyük bir tehdit altında. CHP'li ilçe belediyeler suçu Büyükşehir Belediyesine atıyor ancak gerçek ortada. Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir Belediyesi, bu sorumsuzluğun doğrudan müsebbibidir. Maaş ödeyemeyen, çöp toplayamayan, yıllardır çöp depolama sorununu çözemeyen CHP belediyeciliği, İzmir'i rezalet içinde bırakmıştır." ifadelerine yer verdi.

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesinde, 3 aydır ödenmeyen maaşları ve geriye dönük toplu sözleşme farkları için iş bırakma eylemi başlatan belediye işçileri, belediye binasını işgal etti. İş bırakma eylemi 4'üncü gününde de devam ederken, itfaiye, veterinerlik, sağlık ve cenaze hizmetleri dışında tüm belediye hizmetleri durdu.

BUCA'YI ÇÖP SELİ GÖTÜRDÜ

Eylem nedeniyle toplanmayan çöpler cadde ve sokaklarda yığın oluşturdu. Buca'nın uğrak noktalarından olan Forbes Çarşısı'nda çöp dağları oluşurken, çarşıdan geçen vatandaşlar kötü koku nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşların tepkisini çekti.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: İZMİR'İ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİNİZ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'yi İzmir'i çöplüğe çevirmekle suçladı. Saygılı, yazılı açıklamasında, işçi eylemleri ve katı atık bertaraf tesisi eksikliği nedeniyle şehirde toplanmayan "çöp dağları"na tepki gösterdi. AK Parti belediyeciliği döneminde kente kazandırılan katı atık depolama tesislerini hatırlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"CHP Belediyeciliği İzmir'i çöplüğe çevirdi. Bugün İzmir'de faal olan Bergama ve Ödemiş'teki iki katı atık depolama tesisi, AK Parti'li belediye başkanlarımızın vizyonuyla kente kazandırıldı. Eğer o dönem bu yatırımlar yapılmamış olsaydı, bugün İzmir'in çöp sorunu çok daha büyük bir felakete dönüşmüş olacaktı. Ancak çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP'nin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu, hemşehrilerimizin hayatını çekilmez hale getirdi."

"CHP BELEDİYECİLİĞİ, İZMİR'İ REZALET İÇİNDE BIRAKMIŞTIR"

Vatandaşların Buca, Konak ve Karşıyaka ilçeleri başta olmak üzere çöp dağları nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini savunan Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Halk sağlığı her geçen gün daha büyük bir tehdit altında. CHP'li ilçe belediyeler suçu Büyükşehir Belediyesine atıyor ancak gerçek ortada. Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir Belediyesi, bu sorumsuzluğun doğrudan müsebbibidir. Maaş ödeyemeyen, çöp toplayamayan, yıllardır çöp depolama sorununu çözemeyen CHP belediyeciliği, İzmir'i rezalet içinde bırakmıştır. İzmir'in sokakları çöplüğe, caddeleri pisliğe teslim edilmiştir. Bu kentin insanı, çeyrek asırdır süren ihmalkarlığın, liyakatsizliğin ve sorumsuzluğun ağır bedelini ödemektedir. İzmir, CHP zihniyetinin elinde her geçen gün tükenmektedir."

