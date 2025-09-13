13 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'in karnesi kırıklarla dolu! Şaibeli kurultaydan bugüne 'Özel' gerçekleri

Özgür Özel'in karnesi kırıklarla dolu! Şaibeli kurultaydan bugüne 'Özel' gerçekleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 09:23
ABONE OL
Özgür Özel’in karnesi kırıklarla dolu! Şaibeli kurultaydan bugüne ’Özel’ gerçekleri

15 Eylül’de yapılacak tartışmalı kurultay duruşması öncesi CHP’de gergin bir bekleyiş hakim. 2023’te başlayan Özgür Özel dönemine ise ilk günden itibaren fişleme iddiaları, ihraç kararları, linç kampanyaları, keyfi görevden almalar ve sokak tehditleri damgasını vurdu.

Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla anılan CHP 38. Olağan Kurultayı gündemden düşmüyor. 'Şaibeli kurultay' olarak da adlandırılan dava sürecine ilişkin duruşma 15 Eylül Pazartesi günü görülecek. 2 yıl önce, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az farkla koltuğunu kaybettiği kurultayın ardından, CHP'deki güç dengeleri baştan aşağı yeniden dizayn edildi.

Özgür Özel - Kemal KılıçdaroğluÖzgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

FİŞLEME SÜRECİ

Sabah'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içerisindeki otoritesini pekiştirmek için ilk büyük hamlesini yerel seçimlerin ardından yaptı. 20 Nisan 2024'te, 81 il başkanına yazı gönderen CHP yönetimi, 'seçim sürecinde parti aleyhine çalışan isimler' kisvesi altında muhalefete tarihi bir fişleme kampanyası başlattı.

Partililerin birbirini şikâyet ettiği süreçte, 1819 kişi hakkında inceleme yapıldı. 2024 yılı temmuz ayı itibarıyla 394 kişinin disipline sevk edildiği duyuruldu. Çanakkale gibi nüfusun az olduğu illerde dahi üst düzey partililerin ihraç sayısı 30'lara yaklaştı.

CHP lideri Özgür ÖzelCHP lideri Özgür Özel

TASFİYE OPERASYONLARI

Özgür Özel döneminde ihraç hamlelerinin sonu gelmedi. "CHP DEM'leniyor" diyen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2024 yılı sonunda ihraç edildi. Sn 1.5 ayda ise Çankaya, Ovacık ve Pertek ilçe başkanları muhalif kanatta yer almaları sebebiyle görevden alındı.

Halihazırdaki kongreler takvimi kapsamında genel merkezin işaret ettiği listelere muhalif olan örgüt temsilcileri de bir bir görevden el çektirildi. Bu isimlerden biri de CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir oldu.

CHP lideri Özgür ÖzelCHP lideri Özgür Özel

PARTİYE YAKIN GAZETECİLERE BASKI

CHP yönetimi son 2 yılda, partiye yakın gazetecilere de baskı uygulamaktan geri durmadı. Özgür Özel'in geçen sene eleştirel tutumları sebebiyle Tolgahan Erdoğan ve Enver Aysever gibi gazetecileri mahkemeye verdiği ortaya çıkmıştı.

CHP lideri Özgür ÖzelCHP lideri Özgür Özel

Son dönemde ise parti içi muhalefetin etkili isimlerinden olan Barış Yarkadaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Partiye yakınlığı ile bilinen usta gazeteci Fikret Bila'ya yönelik de şaibeli kurultay sürecindeki iddiaların 'vahim' olduğunu ve incelenmesi gerektiğini söylediği için sosyal medyada özellikle trol hesaplar vasıtasıyla linç kampanyası başlatıldı.

CHP’li Gürsel Tekin: Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğizCHP’li Gürsel Tekin: Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN: AZİZ İHSAN'LARA YENİLMEYECEĞİZ
CHP’de mutlak butlan paniğiCHP’de mutlak butlan paniği CHP'DE MUTLAK BUTLAN PANİĞİ
Geçici Kurul’dan CHP’ye liste yanıtıGeçici Kurul’dan CHP’ye liste yanıtı GEÇİCİ KURUL'DAN CHP'YE LİSTE YANITI
İşte Gürsel Tekin’in ’giriş izni’ verdiği listeİşte Gürsel Tekin’in ’giriş izni’ verdiği liste İŞTE GÜRSEL TEKİN'İN 'GİRİŞ İZNİ' VERDİĞİ LİSTE
CHP’nin AYM’ye yaptığı kurultay başvurusuna retCHP’nin AYM’ye yaptığı kurultay başvurusuna ret CHP'NİN AYM'YE YAPTIĞI KURULTAY BAŞVURUSUNA RET

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör