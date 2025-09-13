Özgür Özel’in karnesi kırıklarla dolu! Şaibeli kurultaydan bugüne ’Özel’ gerçekleri

CHP lideri Özgür Özel

TASFİYE OPERASYONLARI

Özgür Özel döneminde ihraç hamlelerinin sonu gelmedi. "CHP DEM'leniyor" diyen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2024 yılı sonunda ihraç edildi. Sn 1.5 ayda ise Çankaya, Ovacık ve Pertek ilçe başkanları muhalif kanatta yer almaları sebebiyle görevden alındı.

Halihazırdaki kongreler takvimi kapsamında genel merkezin işaret ettiği listelere muhalif olan örgüt temsilcileri de bir bir görevden el çektirildi. Bu isimlerden biri de CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir oldu.