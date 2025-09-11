CHP Genel Merkez'i alarmda! Özgür Özel'i mutlak butlan korkusu sardı | Kılıçdaroğlu'na ihraç planı devrede
CHP'de gözler pazartesi günü görülecek olan şaibeli kurultay duruşmasına çevrilirken “mutlak butlan” kararı ihtimali Genel Merkez’i alarma geçirdi. Özel–Kılıçdaroğlu hattındaki restleşme ise bir kez daha gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kaos planını hazırlarken Kılıçdaroğlu'na karşı kolları sıvadı. ‘Parti binasını Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim etmeyin’ talimatı alan CHP’liler, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu’nun ihracı için de yol haritasını çizdi. İşte detaylar...
Yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP, 15 Eylül'deki şaibeli duruşma öncesi "mutlak butlan" paniğine sürüklendi. Kılıçdaroğlu'nun ihracı için Genel Merkez hazırlıklarını tamamladı.
CHP'LİLERİN ŞİKAYETLERİYLE BAŞLADI
Hatırlanacağı üzere 2023 yılında, para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olan kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu çok az bir farkla koltuğunu kaybetmişti. CHP'lilerin şikayetleriyle başlayıp, yine CHP'lilerin itiraflarıyla farklı bir boyut kazanan dava, mevcut parti yönetimini tedirginliğe sürüklüyor.
SOKAK TEHDİDİ İLE MAHKEME SÜRECİ MANİPÜLE EDİLMEK İSTENDİ
Genel merkez, bu süreçte mahkeme sürecini çıkmaza sokup daha da belirsiz hale getirebilmek için her türlü adımı attı. İlk olarak olağanüstü kurultay toplandı, ardından mahkeme sonucu bile beklenmeden kongre takvimi açıklandı. Bu süreçte partiye yakın yayın organları tarafından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kurmaylar için sistematik linç kampanyası başlatıldı. Sokak tehdidi ile de mahkeme süreci manipüle edilmek istendi.
MAHKEMEYİ TANIMAYACAKLAR
Edinilen bilgilere göre genel merkez, son olarak İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kurultay davasından da mutlak butlan kararı çıkma ihtimalini tüm yönleriyle masaya yatırdı. Kulislere yansıyan son iddialara göre parti yönetimi, olası bir mutlak butlan kararı durumunda genel merkez binasını eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek. Bu kapsamda, İstanbul'da olduğu gibi gerekirse emniyet güçleri ile sonuna kadar mücadele edileceği öne sürülüyor.
KILIÇDAROĞLU İÇİN İHRAÇ PLANI DEVREDE
Mutlak butlan kararı çıkması halinde parti yönetiminin derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracı için düğmeye basacağı da iddialar arasında yer alıyor. Söz konusu senaryoya ilişkin geçtiğimiz günlerde çarpıcı ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra kayyum olmayı kim kabul ederse ihraç ederiz" ifadeleriyle gündem olmuştu.
PARTİ YÖNETİMİNDE TEDİRGİNLİK
Sabah'ta yer alan habere göre, mahkemenin 15 Eylül'den önce ara karar verebileceğine yönelik söylentiler de parti yönetiminde tedirginliğe sebep oldu. Bu kapsamda bazı MYK üyeleri, milletvekilleri, gençlik kolları ve örgüt mensuplarının her ihtimale karşı 15 Eylül'e kadar genel merkezden ayrılmayacağı bildirildi. Ankara'daki partililerden de zorunlu olmadıkça şehir dışına çıkmamaları istendi.
15 EYLÜL'DEN BİR GÜN ÖNCE ANKARA'DA MİTİNG HAZIRLIĞI
Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 15 Eylül'deki önceki duruşmadan 1 gün önce Ankara Anadolu Meydanı'nda miting düzenlemesi bekleniyor. Pazar günü saat 19.00'da planlanan mitingde 'direniş' ve 'mücadele' temasının işleneceği iddia ediliyor.
