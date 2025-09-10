Rüşvetin adresi Kent Lokantası! 5 dükkan 150 bin TL’ye belediyeye kiralandı | Milyonlarca liralık para transferleri dosyada

10 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 16:10 Güncelleme: 10.09.2025 17:13
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturmasında şoke eden detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Müteahhitten zorla alınan 5 dükkanın, görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkanlardan 3’ünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL’ye kiralanarak “Kent Lokantası” yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ifade veren Müteahhit Sezgin Köysüren, 5 dükkanın farklı isimler üzerinden devredildiğini, bunların 4’ünün Muhittin Böcek adına, 1’inin ise Temuçin’e ait olduğunu öne sürdü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Müteahhitten zorla alınan 5 dükkanın, Başkan Muhittin Böcek ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkânlardan 3'ünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL'ye kiralanarak "Kent Lokantası" yapıldığı belirlendi. Tapu devirleri, para transferleri ve geri çekilen milyonlarca lira, soruşturma dosyasına girdi.

TAPU DEVİRLERİ VE RÜŞVET İDDİASI
Soruşturma kapsamında ifade veren Müteahhit Sezgin Köysüren, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân süreçlerinde baskıyla karşılaştığını anlattı. Köysüren, dönemin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile belediyenin iştiraki ANTEPE'nin Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş tarafından kendisinden 6 dükkân talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

Köysüren, 5 dükkanın farklı isimler üzerinden devredildiğini, bunların 4'ünün Başkan Muhittin Böcek adına, 1'inin ise Temuçin'e ait olduğunu öne sürdü.

PARA TRANSFERİ VE GERİ ÇEKME
Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi. Ancak bu paralar daha sonra Köysüren'in şirket hesabından çekilerek Temuçin'in yönlendirdiği kişilere elden teslim edildi. Örneğin, Çağrı Gümüşlü adına yapılan 3 dükkan devrinde 7 milyon TL yatırıldığı, ertesi gün bu tutarın nakit çekilip Temuçin'e verildiği iddia edildi.

RÜŞVETLE ALINAN DÜKKANLAR KENT LOKANTASI OLDU
Soruşturma dosyasına giren bilgi notunda, devredilen 5 dükkandan 3'ünün birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ'a 150 bin TL bedelle kiralandığı tespitine yer verildi. Bu dükkanların daha sonra "Kent Lokantası" olarak işletilmeye başladığı öğrenildi .

SEÇİM ÖNCESİ PARA TALEBİ
Köysüren ayrıca, 2024 yerel seçimleri öncesinde Serkan Temuçin'in müteahhitlerden destek topladığını, kendisinin de "Anadolu Reklam" isimli şirkete 475 bin TL ödeme yaptığını, bunun karşılığında ise "tanıtım ve reklam işleri" adıyla fatura kesildiğini anlattı. Ancak bu paranın nereye aktarıldığını bilmediğini söyledi .

ŞİKAYETÇİ OLDU
Tapu senetleri, banka dekontları ve faturaları savcılığa teslim eden Köysüren, zorla tapu devri yaptırıldığını belirterek Serkan Temuçin ve Muhittin Böcek'ten şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında Kent Lokantası'nın açılış süreci de incelemeye alındı.

