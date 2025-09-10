Rüşvetin adresi Kent Lokantası! 5 dükkan 150 bin TL’ye belediyeye kiralandı | Milyonlarca liralık para transferleri dosyada
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturmasında şoke eden detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Müteahhitten zorla alınan 5 dükkanın, görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkanlardan 3’ünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL’ye kiralanarak “Kent Lokantası” yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ifade veren Müteahhit Sezgin Köysüren, 5 dükkanın farklı isimler üzerinden devredildiğini, bunların 4’ünün Muhittin Böcek adına, 1’inin ise Temuçin’e ait olduğunu öne sürdü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Müteahhitten zorla alınan 5 dükkanın, Başkan Muhittin Böcek ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkânlardan 3'ünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL'ye kiralanarak "Kent Lokantası" yapıldığı belirlendi. Tapu devirleri, para transferleri ve geri çekilen milyonlarca lira, soruşturma dosyasına girdi.
TAPU DEVİRLERİ VE RÜŞVET İDDİASI
Soruşturma kapsamında ifade veren Müteahhit Sezgin Köysüren, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân süreçlerinde baskıyla karşılaştığını anlattı. Köysüren, dönemin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile belediyenin iştiraki ANTEPE'nin Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş tarafından kendisinden 6 dükkân talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.
Köysüren, 5 dükkanın farklı isimler üzerinden devredildiğini, bunların 4'ünün Başkan Muhittin Böcek adına, 1'inin ise Temuçin'e ait olduğunu öne sürdü.
PARA TRANSFERİ VE GERİ ÇEKME
Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi. Ancak bu paralar daha sonra Köysüren'in şirket hesabından çekilerek Temuçin'in yönlendirdiği kişilere elden teslim edildi. Örneğin, Çağrı Gümüşlü adına yapılan 3 dükkan devrinde 7 milyon TL yatırıldığı, ertesi gün bu tutarın nakit çekilip Temuçin'e verildiği iddia edildi.
RÜŞVETLE ALINAN DÜKKANLAR KENT LOKANTASI OLDU
Soruşturma dosyasına giren bilgi notunda, devredilen 5 dükkandan 3'ünün birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ'a 150 bin TL bedelle kiralandığı tespitine yer verildi. Bu dükkanların daha sonra "Kent Lokantası" olarak işletilmeye başladığı öğrenildi .
SEÇİM ÖNCESİ PARA TALEBİ
Köysüren ayrıca, 2024 yerel seçimleri öncesinde Serkan Temuçin'in müteahhitlerden destek topladığını, kendisinin de "Anadolu Reklam" isimli şirkete 475 bin TL ödeme yaptığını, bunun karşılığında ise "tanıtım ve reklam işleri" adıyla fatura kesildiğini anlattı. Ancak bu paranın nereye aktarıldığını bilmediğini söyledi .
ŞİKAYETÇİ OLDU
Tapu senetleri, banka dekontları ve faturaları savcılığa teslim eden Köysüren, zorla tapu devri yaptırıldığını belirterek Serkan Temuçin ve Muhittin Böcek'ten şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında Kent Lokantası'nın açılış süreci de incelemeye alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Kurtların arasındaki örümcek nerede? 769 kişiden 20'si başarılı oldu
- 2025-2026 TEV burs başvuruları ne zaman? Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar, başvuru şartları neler?
- Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?
- Diziler ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Can Borcu, Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon tarihi belli mi?
- KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Genel yetenek ve genel kültür sınav sonucu tarihi belli mi?
- Sağlık Bakanlığı 2. Dönem atama başvuruları ne zaman başlayacak? İlk defa ve yeniden atama başvuru ekranı EKİP
- e-YDS BAŞVURU EKRANI 2025 ÖSYM AİS EKRANI | e-YDS İngilizce başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kontenjan sınırı var mı?
- BYD Eylül 2025 fiyat listesi: BYD Dolphin, Atto 3, Seal, Han, Tang ne kadar oldu?
- FED faiz kararı açıklandı mı, faiz indirimi gelecek mi? 2025 Eylül ayı ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
- AÖF 2025-2026 sınav takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, vize ve finaller hangi tarihte yapılacak?
- ABD vizesinde doğum yasağı! Başvururken nelere dikkat edilmeli, şartlar neler?
- ÖGG sınav sonuçları 2025: 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme sonuçları ne zaman açıklanacak?