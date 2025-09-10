10 Eylül 2025, Çarşamba
CANLI | Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 08:22 Güncelleme: 10.09.2025 09:08
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'si gözaltına alındı.

CANLI ANLATIM
09:07 10 Eylül 2025

"KANAL V" TELEVİZYONUNA KAYYUM ATANDI!

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

08:28 10 Eylül 2025

BÖCEK'İN ESKİ GELİNİ YENİDEN GÖZALTINDA

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in eski gelini de yeniden gözaltına alındı

ANTALYA'DA YENİ RÜŞVET OPERASYONU
08:25 10 Eylül 2025

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI GÖZALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında belediye yöneticileri ve iş insanları da yer alıyor. 
08:22 10 Eylül 2025

YENİ OPERASYON!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

