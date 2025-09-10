10 Eylül 2025, Çarşamba
CANLI | Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'si gözaltına alındı.
CANLI ANLATIM
09:07 10 Eylül 2025
"KANAL V" TELEVİZYONUNA KAYYUM ATANDI!
Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.
08:28 10 Eylül 2025
BÖCEK'İN ESKİ GELİNİ YENİDEN GÖZALTINDA
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in eski gelini de yeniden gözaltına alındı
08:25 10 Eylül 2025
BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI GÖZALTINDA
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında belediye yöneticileri ve iş insanları da yer alıyor.
