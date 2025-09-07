Antalya’da rüşvet soruşturması derinleşiyor! İlker Arslan’ın ifadesi ortaya çıktı: Suçu birbirlerine attılar | Milyonlarca TL’lik ödemeler: Kızına ev müdüre araç

1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan (İHA)

Ayrıca, 11 Ekim 2024'te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025'te ise 2 milyon TL'nin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildiği kaydedildi.



ARSLAN, ATEŞ VE MUHİTTİN BÖCEK SIK SIK EVDE GÖRÜYORMUŞ!

Dosyaya giren beyanlarda, Fazlı Ateş'in sürekli İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın evine gittiği, hatta evin tamirat işlerinin Fazlı Ateş ve belediye tarafından yapıldığı iddia edildi. Yine aynı ifadelerde, Ramazan ayında Ateş'in, İlker Arslan ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte emniyet müdürünün evinde sık sık vakit geçirdiği, burada okey oynadıklarını söylediği yer aldı.