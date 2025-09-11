Fransa sokakları yangın yeri! On binlerce kişi sokağa indi
Son yıllarda sokak olayları ile gündeme gelen Fransa bu kez de “her şeyi durdur" protestolarıyla gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen grup ülkenin içine düştüğü ekonomik sıkıntıları gündeme getirirken, yapılan seçimlerde sonuncu gelen partinin adayının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Başbakan olarak atanması “demokrasiden uzaklaşma” olarak yorumlandı. Olaylara ilişkin son gelişmeleri Fransa'dan canlı bağlanarak anlatan A Haber muhabiri Ömer Aydın, on binlerce kişi sokaklara döküldüğünü belirterek 850 noktada göstirilerin yapıldığını bildirdi.
Fransa'da son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Başbakanlık seçimleri ülkede gerilimi en üst düzeye çıkarmış durumda. Sosyal medya üzerinden örgütlenen gruplar "her şeyi durdur" protestoları ile gündeme geldi. Yapılan protestolarda kemer sıkma politikalarına karşı duyulan öfke, Fransa sokaklarını yangın yerine çevirdi.
850 NOKTADA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ
Fransa'da 200 ila 400 bin arasında sokağa çıkan göstericilerin özellikle sabahın erken saatlerinden başladığını belirten Aydın, 24 saat boyunca büyük şehirlerde blokaj oluşturduğunu söyledi. Aydın, katılımın son zamanların en yüksek seviyesi olduğunu belirterek 850 noktada yürüyüşlerin düzenlendiğini söyledi.
A Haber Fransa Muhabiri Ömer Aydın: Fransa'da geride bıraktığımız 24 saat içerisinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde blokajlar başladı. Akşam geç saatlere kadar da devam etti. Yüzbinlerce kişinin sokaklara çıktığını açıkladı hem iç işleri bakanlığı hem de sendikaların yapmış olduğu çalışmalar sonrasında 200 ila 400 bin kişinin bu gösterilere katıldığı bilgisi verildi.
Fransa İç İşleri Bakanlığı, 850 noktada gösteri ve yürüyüşlerin düzenlendiğini bildirdi. 100'den fazla yerde de yangın çıktığı hatta bir restoran yakıldığı belirtildi.
GÖSTERİCİLERE KARŞI YOĞUN ŞİDDET!
Şiddet olayları da söz konusuydu. Hem göstericilere karşı çok yoğun bir şiddet uygulandığı olayda Fransa Cumhurbaşkanı bu konuda müsamaha göstermeyeceklerini de açıklamıştı. Bu şiddet olaylarından gazeteciler de payını aldı.
SONUNCU ADAY BAŞBAKAN OLARAK ATANDI
Fransa'da hayatı durdurma noktasına gelen bu gösterilerin en büyük nedeni birincisi Fransa'nın gittikçe demokrasiden uzaklaşması. Bir seçim yapıldı ve seçimlerde sonuncu gelen partinin adayı Başbakan olarak Cumhurbaşkanı Macron tarafından atandı. Daha sonra benzer bir Başbakan göreve getirildi. Bununla Fransa son 2 yılda 5'inci Başbakan'ını görmüş oldu.
FRANSA BORÇ BATAĞINDA
Tabi bütün bunların altında ekonomik nedenler yatıyor. Borcu olağanüstü boyutlara ulaşan bir Fransa'dan bahsediyoruz. Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 115'e ulaşmış bir Fransa borcundan bahsediyoruz.
FRANSA'YA İSRAİL KOMPLOSU MU?
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının ardından İsrail'den gelen açıklamalarda, "Paris sokakları karışır" ifadeler söz konusuydu. Paris'te İsrail tarafından provokasyonlar düzenlendiğini, düzenleneceğine dair iddialar söz konusu hem de Rusya tarafından birçok eylemin arkasında Rusya'nın desteklediği kişi veya kişilerin çıktığı haberler paylaşılmıştı. Ancak bugün gösterileri takip ettiğim sırada Filistin bayrakları taşıyan göstericilere de şahit oldum. Bununla da eylemcilerin aslında hem Gazze'de yaşananlara hem de Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail'e karşı yeteri kadar sert adımlar atmadığı Fransız halkının buna yönelik de tepkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
