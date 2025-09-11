Fransa sokakları yangın yeri! On binlerce kişi sokağa indi

Fransa'da son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Başbakanlık seçimleri ülkede gerilimi en üst düzeye çıkarmış durumda. Sosyal medya üzerinden örgütlenen gruplar "her şeyi durdur" protestoları ile gündeme geldi. Yapılan protestolarda kemer sıkma politikalarına karşı duyulan öfke, Fransa sokaklarını yangın yerine çevirdi.

850 NOKTADA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ

Fransa'da 200 ila 400 bin arasında sokağa çıkan göstericilerin özellikle sabahın erken saatlerinden başladığını belirten Aydın, 24 saat boyunca büyük şehirlerde blokaj oluşturduğunu söyledi. Aydın, katılımın son zamanların en yüksek seviyesi olduğunu belirterek 850 noktada yürüyüşlerin düzenlendiğini söyledi.

A Haber Fransa Muhabiri Ömer Aydın: Fransa'da geride bıraktığımız 24 saat içerisinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde blokajlar başladı. Akşam geç saatlere kadar da devam etti. Yüzbinlerce kişinin sokaklara çıktığını açıkladı hem iç işleri bakanlığı hem de sendikaların yapmış olduğu çalışmalar sonrasında 200 ila 400 bin kişinin bu gösterilere katıldığı bilgisi verildi.

Fransa İç İşleri Bakanlığı, 850 noktada gösteri ve yürüyüşlerin düzenlendiğini bildirdi. 100'den fazla yerde de yangın çıktığı hatta bir restoran yakıldığı belirtildi.