İzmir'de belediyelerde maaş krizi! İşçiler belediye binasını bastı
Koltuğunu korumak için kaos peşinde koşan Özgür Özel, CHP'nin mağdur ettiği emekçilerin eylemlerini görmezden geldi. 3 aylık maaşlarını alamayan işçiler, Buca Belediyesi'nin Menderes Caddesi üzerindeki hizmet binasını bastı. Yüzlerce işçi hakkını isterken, maaş isyanı Konak ve Karşıyaka Belediyesi'ne de sıçradı. Adana Çukurova Belediyesi çalışanları da alacakları için eylem yaptı.
Geçtiğimiz aylarda maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarını alamayan Buca Belediyesi çalışanları iş bırakma eylemi yapmış, günler süren eylemler sırasında ilçe sokaklarında çöp dağları oluşmuştu.
CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın eylem yapan işçilere sunduğu ödemek takvimi kabul görünce eylem sona ermişti. Duman o süreçte işçiye verdiği sözleri yerine getirmeyince ortalık karıştı. Aradan geçen sürede işçi temsilcileri ile belediye yönetimi arasında yapılan görüşmelerden de sonuç elde edilemeyince Buca Belediyesi bünyesinde görev yapan çok sayıda işçi önceki akşam saatlerinde belediye hizmet binasını bastı.
Binaya giriş çıkışları kapatan işçiler alacakları ödenene kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
SONUÇSUZ KALDI
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın işçileri ikna çabaları da sonuç vermeyince eylem dün sabah saatlerinde de devam etti. Haziran, temmuz, ağustos ayı maaşları ile birlikte içeride toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarının da yatmadığını belirten işçiler gıda kartlarına da yükleme yapılmadığına dikkat çekti.
İşçiler maaşları yatana kadar eylemlerin süreceğini belirtti. İşçilerin eylem nedeniyle iş bırakması sonucu zaten uzun süredir ilçe genelinde aksayan çöp toplama hizmetleri de tamamen durdu.
BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
Kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten işçiler "Artık bıçak kemiğe dayandı. Kurban Bayramı ve yaz tatilini parasız geçirdik. Hafta başında okullar açıldı, çoluk çocuğumuza okul alışverişi yapamadık. Bakkala, manava, kasaba aylardır doğru düzgün ödeme yapamıyoruz. Birçok arkadaşımız ev kirasını ödeyemediği için mahkemelik oldu. Artık yeter. Bize her seferinde sabredin dendi, ardından da önümüze ödeme takvimi kondu. Fakat her seferinde de verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Birçok arkadaşımız tefecilerin eline düştü." diye konuştu.
İşçiler alacakların bir an önce ödenmesini, bundan sonraki süreçte de maaşlarının tam ve eksiksiz yatırılmasını istedi.
'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'
İşçilerın örgütlü olduğu Genel İş İzmir 6 No'lu Şube'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Şube Başkanı Değer Yıldız, geri adım atmayacaklarını belirterek "Bizim bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey yok, sonuna kadar direnip, alacağımızı alıp, diğer alacaklarımızın tarihi konusunda anlaşıp işimizin başına geçmek hepimizin isteği" çağrısında bulundu. İşçilerin ciddi şekilde mağdur edildiğini belirten Yıldız, "3 aylık maaşları, yaklaşık 13 bin lira erzak fişleri ve 1 yıl önce biten toplu iş sözleşmesinin geriye dönük yaklaşık 6 aylık 55-60 bin lira arasındaki alacaklar belediye kasasında duruyor ve hâlâ ödenmemiş" dedi.
KONAK VE KARŞIYAKA'YA SIÇRADI
İzmir Buca'daki eylemin ardından Karşıyaka Belediyesi'nde de temizlik işleri, fen işleri, ulaşım ve destek hizmetleri müdürlüklerinde çalışan işçiler, yatmayan maaşlarını gerekçe göstererek iş bıraktı.
Ana şantiyede toplanan işçiler, ödemeler yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. Maaş krizi Konak Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye işçileri, ödenmeyen maaşlarını gerekçe göstererek tam gün iş bıraktı. İş bırakma eylemleri sebebiyle belediye hizmetlerinde aksaklıkların arttığı bildirildi.
ÇUKUROVA DA EYLEMDE
Adana'nın CHP'li Çukurova Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşlarını eksik aldıkları ve tediyelerinin (ödenek) ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Belediye hizmet binası önünde toplanan işçiler, alacaklarının ödenmesini talep etti. DİSK Genel İş Adana 2 No'lu Şube Başkanı Serdal Çapar, toplu iş sözleşmesine göre işçiler için ödenmesi gereken maaş tutarının ofiste çalışanlar için 49 bin 500, şantiye çalışanları için 52 bin lira olduğunu belirtti.
Ancak işçilere maaşların eksik yatırıldığı ve diğer sosyal hak ödemelerinin de yapılmadığını belirten Çapar, "Söz verilen ödemeler yapılmadığı gibi eksik yatan maaşa bir de vergi yükü bindirilmiş, maaşlar 33 bin liraya kadar düşmüştür" dedi.
Çapar her bir sendika üyesinin 3 tediye ve 8 aydır ödenmeyen aylık 10'ar bin liradan oluşan 141 bin lira alacağının biriktiğini, toplam alacağın 190 milyon lirayı bulduğunu söyledi.
