11 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan imzaladı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete'de

Başkan Erdoğan imzaladı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete'de

Giriş: 11.09.2025 00:22 Güncelleme: 11.09.2025 00:54
ABONE OL
Başkan Erdoğan imzaladı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete’de

Atama kararları Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 37 ile de yeni emniyet müdürü atandı. İşte o liste...

Atama kararları Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 37 ilin emniyet müdürü değişti ve

Başkan Erdoğan imzaladı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete’de

Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman merkeze alınırken, yerine Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar atandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan imzaladı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete’de Başkan Erdoğan imzaladı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete’de Başkan Erdoğan imzaladı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete’de
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör