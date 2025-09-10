İzmir'deki hain karakol saldırısında flaş gelişme! 27 şüpheliden16'sı hakkında karar
İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'yi derinden sarsan saldırıda iki polis şehit olurken 1'i ağır 2 polis ise yaralandı. Hain karakol saldırısı soruşturması derinleştirilirken bu kapsamda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18 yaş altı 16 kişi serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaşmıştı.
Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.
16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'de karakol saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi
18 YAŞ ALTI 16 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR
İzmir'deki karakol saldırısında gözaltına alınan 18 yaş altı 16 şüpheli serbest bırakıldı
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Balçova ilçesinde B.Ç.'nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin toplam 27 kişi gözaltına alındı.
Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde dün saat 08.50'de yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
