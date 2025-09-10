İzmir’deki hain karakol saldırısında flaş gelişme! 27 şüpheliden16’sı hakkında karar

(FOTO: ahaber.com.tr arşiv)

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'de karakol saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi

18 YAŞ ALTI 16 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR

İzmir'deki karakol saldırısında gözaltına alınan 18 yaş altı 16 şüpheli serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Balçova ilçesinde B.Ç.'nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin toplam 27 kişi gözaltına alındı.

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde dün saat 08.50'de yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.