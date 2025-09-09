09 Eylül 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları A Haber’de çarpıcı analiz: Bugün Katar yarın Mısır ile Ürdün olabilir!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 20:05
Katar’ın başkenti Doha’da katil İsrail ordusunun Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken, saldırıya ABD’nin yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, söz konusu iddialara ilişkin konuşarak; İsrail saldırılarıyla birlikte dünyada yapılmak istenenin uluslararası hukuku yok sayarak “orman kanunları”nın geçerli olduğu bir düzene geçiş yapmak olduğunu söyledi.
