09 Eylül 2025, Salı
A Haber’de çarpıcı analiz: Bugün Katar yarın Mısır ile Ürdün olabilir!
Katar’ın başkenti Doha’da katil İsrail ordusunun Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken, saldırıya ABD’nin yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, söz konusu iddialara ilişkin konuşarak; İsrail saldırılarıyla birlikte dünyada yapılmak istenenin uluslararası hukuku yok sayarak “orman kanunları”nın geçerli olduğu bir düzene geçiş yapmak olduğunu söyledi.