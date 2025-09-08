Kayyum Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin’in mal varlığı nedir, hangi görevlerde bulundu?

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığı'na tedbiren Gürsel Tekin atandı. Mahkeme kararıyla Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. Tekin'in yeni görevi sonrası merak edilenler arasında biyografisi, yaşı ve siyasi geçmişi yer alıyor.
Mahkeme Kararıyla Görev Değişikliği
8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, kongrenin iptaline ve mevcut il yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Bu kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.
Gürsel Tekin'in Biyografisi
Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Siyasi kariyerinde CHP İstanbul milletvekili olarak birçok dönem görev yaptı. 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde meclise girdi. 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü.
13 Şubat 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.