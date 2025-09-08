Kayyum Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin’in mal varlığı nedir, hangi görevlerde bulundu?

13 Şubat 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Mal Varlığı Hakkında Açıklama

Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında mal varlığına ilişkin bilgi verdi. Tekin, "2 evim, 1 arabam var. Bir de eşimin evi var" ifadelerini kullandı.