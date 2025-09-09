A Haber o binanın önünde! CHP'nin yeni il başkanlığında ne oluyor?
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken Gürsel Tekin geçici olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrasında bugün Gürsel Tekin’in il binasına girişi sırasında provokatif harekette bulunuldu. Akabinde bir açıklama yapan CHP, il binasını Bahçelievler’e taşıdığını duyurdu. A Haber Muhabiri Erşan Numan Karaca, yeni il binası önünden son gelişmeleri aktardı. Bina önünde her herhangi bir hazırlığın olup olmadığı ise merak konusu olurken, yapılan yayında CHP’nin Bahçelievler İl Başkanlığı’nda herhangi bir hazırlık gözlenmedi. İşte yeni binanın önünde yaşananlar...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin tedbiren göreve çağırdığı Gürsel Tekin'i protesto ederek kararı tanımadığını açıklamasının ardından bugün ilçe başkanlığı önünde istenmeyen görüntüler kaydedildi. Tekin'e su şişesi ile saldıran provakatörler, arbede çıkardı. Akabinde günün öne çıkan haberi ise CHP'nin il binasını taşıma kararı oldu. Peki yeni il binasında neler oluyor, hazırlık var mı?
A HABER YENİ İL BİNASI ÖNÜNDEN AKTARDI
CHP'nin açıkladığı yeni il binası önüne giderek son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Erşan Numan Karaca, şunları söyledi:
"Şu anda biz CHP'nin yeni il binasının önündeyiz. Çevreden geçen vatandaşlar da bu soruyu sordular bizlere. Herhangi bir toplanma yok mu? diye.
Ben yayından az önce binanın kapı tarafına gitmiştim. Burası Valiliğin açıkladığı gösteri ve yürüyüş yasağının olmadığı bir yer.
YENİ İL BİNASINDA NELER OLUYOR?
Yukarda binanın özellikle 2'inci katında sarı ışıklar yanıyor. Bizlerde binanın ön tarafına doğru gidip bir hazırlık ya da herhangi bir şey var mı? bir yandan da oraya bakmak istiyorduk. Şimdi yine ben kapının ön tarafına doğru giderek zili çalacağım. Yukarda ya da kapının herhangi bir tarafında birileri var mı?"
Canlı yayında yeni binanın zilini çalan Karaca, bir süre kapının açılmasını bekledi. Ancak zilin çalınmasına rağmen ne yanıt nede cevap geldi.
Öte yandan binanın çok eski olduğu da gözlerden kaçmadı.
"HALK AKÇELİ İŞLERİN OLDUĞUNU BİLİYOR"
Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Şu dakikadan itibaren il binası olarak kullanılan bir yer ki il teşkilatının çok çalışmaları olur. Ben hiç böyle bir şekilde il binanın kapandığını görmedim bilmem.
Bu kendileri için son derece kötü bir görüntü. İlçelerde bile böyle kapalı olmaz. Üyeleri, mahalle teşkilatları var ve bunların hiçbiri şu an yok. Habuki burası şu anda il binası. Verilen bu kararın CHP seçmeninde büyük bir tepkiye yol açtığı yanılgısı oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında Özgür Özel sokağa baksa tam tersine CHP'nin üyeleri olsun seçmeni olsun onlarda öyle bir feveran yok. "Hakkımız, Özgür Çelik, ilimiz" gibi bir söylem görmedim. Çünkü insanlar işin aslında paranın döndüğüne dair akçeli işlerin meselesi olduğunu biliyor ve anlıyor ama buna kanmıyor.
