CHP'de gözler 15 Eylül'de! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan Ekim Partisi hazırlığı
Şaibeli kurultay ve CHP'li belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk ile rüşvet skandallarıyla ana muhalefet içeriden kan kaybetmeye devam ediyor. Son olarak 2 Eylül'de İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Kongresi'nde mevcut yönetimin görevden alınmasının ardından gözler 15 Eylül'de yapılacak büyük kurultay davasına çevrildi. CHP İstanbul Yönetimi'ne geçici heyetin getirilmes sonrası benzer bir karar olan mutlak butlanın 15 Eylül'de gerçekleşmesi durumunda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun alternatif yol arayışında olduğu ve parti hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. CHP içerisinde bölünme tartışmaları sürerken Özel ve İmamoğlu'nun EKİM Partisi hazırlığı nedir? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Gazeteci Emin Pazarcı ve Bülent Erandaç kulis bilgilerini paylaştı.
CHP'de şaibeli kurultay ve yolsuzluk soruşturmalarıyla parti içerisinde çatışmalar yaşanırken diğer yandan gözler 15 Eylül'deki dava sürecine çevrildi. CHP'de her geçen gün gerilim katlanırken eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın katıldığı bir programda Özgür Özel yönetiminin yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu ve Ankara'da 5 katlı bina bakarak partinin Genel Merkezi'ni oluşturmayı planladıklarını açıklamıştı.
Öte yandan CHP'nin şaibeli kurultay davasına sayılı günler kala mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda Özel ve yönetimi görevden alınması durumunda yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu göreve geleceği konuşuluyor. CHP içinde yaşanan krizin ardından A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Gazeteci Emin Pazarcı ve Bülent Erandaç kulis bilgilerini paylaşarak EKİM Partisi'ne yönelik son durumu paylaştı.
"MAHKEMENİN ALACAĞI KARARLA KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ PARTİ MECLİSİ'NE GELECEK"
Gazeteci Bülent Erandaç: Mutlak butlan kararının çıkacağını düşünüyorum. Son olarak İstanbul'da Özgür Çelik ve 10 kişi içinde Beşiktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı da var. Bunlarında içinde bulunduğu bir iddianame hazırladı İstanbul Savcılığı. 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Ankara bunu da istedi. Şuanda sadece hukuksal değil ceza konusunda da açılmış bir davayı mahkeme kabul etti. 6 Ocak 2026'da başlayacaklar görüşmeye. Aynı şekilde tedbiren alacaklar kararı. Kemal Bey de otomatik olarak ki mahkeme Kemal Bey'i getirmeyecek mahkeme yok hükmünde saydığı için CHP 38'inci kurultayını görevden aldığı için otomatikman onlar gelmek durumunda. Kemal Bey'in yönetimi ve parti meclisi gelecek.
"EKİM PARTİSİNİN İSMİ EKREM İMAMOĞLU'NUN ADI VE SOYADINDAN OLUŞUYOR"
Kritik bir konu daha var. Biliyorsunuz ki bir partinin kurultayını 2 veya 3 yılda yapmak zorundalar. İptal edildi diyelim, Kemal Bey geldi. Kemal Bey geldiği andan itibaren önünde 2023'te yapılmış bir kurultay var. 3 yıl hesaplayalım. 2026 Kasım'a kadar bir kurultay yapmak durumunda. Bu durumda Kemal bey önce mahalle seçimleriyle başlatacak; mahalle, ilçe ve il seçimleriyle beraber bir kurultay sistemi yürütecek. İşte burada paniklerden bir tanesi de Özgür Bey'in ve Ekrem İmamoğlu'nun problemi orada. Kemal Bey "ben gelirsem 1 buçuk yıl görevde kalırım" açıklaması yapmıştı. Bununla ilgili gelişmeler ise senaryosu Özgür Çelik, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ekim isimli Ekrem İmamoğlu'nun adı ve soyadından oluşmuş bir parti hazırlığındalar. Haziran ayında da bunları konuşmuş ve yazmıştık. O zamandan beri bunlar belediye başkanının evinde çalışmaları yaptılar. Gazeteci Barış Yarkadaş açıklamıştı şimdi onu da partiden ihraç etmek üzereler. Şuan da EKİM Partisi'nin ismini tescil ettirmişler. Ekim Partisi gündemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelip kongreleri başlattıktan sonra Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu olayı devreye girer. İmamoğlu'nun iddianamesi de Ekim ayında verilecek. Ekim ayında büyük belgeler çıkacak. O bakımdan Ocak ayında CHP'de kongreler başladığı zamanlar İmamoğlu'nu tutanların bir kısmı kopar, Kemal Bey'in yanına dönerler. O bakımdan Ocak ayından itibaren bölünme hareketi başlar.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP'NİN BAŞINA GEÇER"
Gazeteci Emin Pazarcı: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekibi CHP'den ayrılmak zorundadır. Bölünme durumu hareketi geçer ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçer. Kılıçdaroğlu CHP'ye kayyum olarak değil, hakkı ve hukuku zedelenen göreve iade edilecek mahkeme kararıyla mutlak butlan kararıyla. Özgür Özel ve ekibinin aldığı tüm kararlar yok hükmünde sayılır ve CHP Kemal Kılıçdaroğlu dönemine geri döner.
