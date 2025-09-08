CHP’de gözler 15 Eylül’de! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan Ekim Partisi hazırlığı

CHP'de şaibeli kurultay ve yolsuzluk soruşturmalarıyla parti içerisinde çatışmalar yaşanırken diğer yandan gözler 15 Eylül'deki dava sürecine çevrildi. CHP'de her geçen gün gerilim katlanırken eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın katıldığı bir programda Özgür Özel yönetiminin yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu ve Ankara'da 5 katlı bina bakarak partinin Genel Merkezi'ni oluşturmayı planladıklarını açıklamıştı.

Öte yandan CHP'nin şaibeli kurultay davasına sayılı günler kala mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda Özel ve yönetimi görevden alınması durumunda yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu göreve geleceği konuşuluyor. CHP içinde yaşanan krizin ardından A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Gazeteci Emin Pazarcı ve Bülent Erandaç kulis bilgilerini paylaşarak EKİM Partisi'ne yönelik son durumu paylaştı.

"MAHKEMENİN ALACAĞI KARARLA KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ PARTİ MECLİSİ'NE GELECEK"

Gazeteci Bülent Erandaç: Mutlak butlan kararının çıkacağını düşünüyorum. Son olarak İstanbul'da Özgür Çelik ve 10 kişi içinde Beşiktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı da var. Bunlarında içinde bulunduğu bir iddianame hazırladı İstanbul Savcılığı. 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Ankara bunu da istedi. Şuanda sadece hukuksal değil ceza konusunda da açılmış bir davayı mahkeme kabul etti. 6 Ocak 2026'da başlayacaklar görüşmeye. Aynı şekilde tedbiren alacaklar kararı. Kemal Bey de otomatik olarak ki mahkeme Kemal Bey'i getirmeyecek mahkeme yok hükmünde saydığı için CHP 38'inci kurultayını görevden aldığı için otomatikman onlar gelmek durumunda. Kemal Bey'in yönetimi ve parti meclisi gelecek.