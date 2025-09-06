Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı! "Bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalar kararlılıkla sürecek"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle anıyoruz..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.