07 Eylül 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı! "Bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalar kararlılıkla sürecek"

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı! "Bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalar kararlılıkla sürecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 22:53 Güncelleme: 06.09.2025 23:28
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı! Bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalar kararlılıkla sürecek

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm yıl dönümü için mesaj paylaştı. Bakanlık tarafından masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırının, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda "6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırının, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle anıyoruz..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Dünya İsrail zulmüne seyirci kaldı Ayşenur kalmadıDünya İsrail zulmüne seyirci kaldı Ayşenur kalmadı "DÜNYA İSRAİL ZULMÜNE SEYİRCİ KALDI AYŞENUR KALMADI"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı! Bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalar kararlılıkla sürecek Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı! Bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalar kararlılıkla sürecek Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı! Bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalar kararlılıkla sürecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör