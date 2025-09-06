Viral Galeri Viral Tıkla Başkan Erdoğan'dan Malatya’da depremzede aileye sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Yayınlanan karelerde Başkan Erdoğan ve Zengin ailesinin kahve eşliğinde sohbet ettiği görülüyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, daha sonra evin önünde toplanan vatandaşları da selamladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.09.2025 20:15 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 20:26
Başkan Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Malatya'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, "O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı, içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik." dedi.

Deprem şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Depremden sonra geride kalan kardeşlerimize Rabb'imden sabır diliyorum. Mevla böylesine büyük bir acıyı bizlere bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merhum Niyazi Mısri asırlar öncesinden şöyle sesleniyordu: 'Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş.' Evet, 6 Şubat'ın acısı, sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizin en derininde, hem de tüm ağırlığıyla hissettik ama bu dert aynı zamanda bize dayanışma, bir ve beraber olmayı, yeniden başlamayı öğretti. 'Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır.' diyerek hemen kolları sıvadık. 'Milletimizle el ele vererek bu yaraları saracağız. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.' dedik. Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık."

Erdoğan, alandaki vatandaşların sayısının 52 bin olduğunu söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET

Başkan Erdoğan, açıklamalarının ardından Malatya'da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Yayınlanan karelerde Başkan Erdoğan ve Zengin ailesinin kahve eşliğinde sohbet ettiği görülüyor.

Başkan Erdoğan, daha sonra evin önünde toplanan vatandaşları selamladı.

