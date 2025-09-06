Başkan Erdoğan’dan Malatya’da depremzede aileye sürpriz ziyaret!

Malatya'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, "O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı, içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik." dedi.

Deprem şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Depremden sonra geride kalan kardeşlerimize Rabb'imden sabır diliyorum. Mevla böylesine büyük bir acıyı bizlere bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merhum Niyazi Mısri asırlar öncesinden şöyle sesleniyordu: 'Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş.' Evet, 6 Şubat'ın acısı, sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizin en derininde, hem de tüm ağırlığıyla hissettik ama bu dert aynı zamanda bize dayanışma, bir ve beraber olmayı, yeniden başlamayı öğretti. 'Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır.' diyerek hemen kolları sıvadık. 'Milletimizle el ele vererek bu yaraları saracağız. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.' dedik. Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık."

Erdoğan, alandaki vatandaşların sayısının 52 bin olduğunu söyledi.