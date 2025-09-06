İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

AYŞENUR FİLİSTİN KONUSUNDA ÇOK HASSASTI

Ayşenur'u rüyasında görmek istediğini anlatan Eygi, "Ayşenur hiç rüyama girmiyor. Bunla ilgili yazı okudum. Ruhunun huzur bulduğunu ve sizden razı olduğu anlamına geliyormuş. Eşi de aynı şeyi bana sordu. O da Seattla'da yaşıyor. Aynı şehirdeyiz. Bütün etkinliklere katılıyoruz. Eşi ve arkadaşları toplam 10 kişi Didim'e geldiler. Gelenler arasında yakınları, okul ve çocukluk arkadaşları var. Ayşenur Filistin konusunda çok hassastı. Merhametli bir insandı. Merhameti nedeniyle gitti. Zulmün karşısında durdu. Hayatını o nedenle kaybetti. Lise yıllarından beri çok aktifti. Amerika'da siyah haklarıyla ilgili eylemlerde yer alırdı. Kızılderili hakları için de çok mücadele ederdi. O bunun hayat mücadelesiydi."