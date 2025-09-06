İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı
Geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün birinci yılında anıldı. Ayşenur'un acılı babası Mehmet Suat Eygi, "Evlat hasretim her geçen gün daha da artıyor. Ayşenur Filistin konusunda çok hassastı. Dünya İsrail zulmüne seyirci kaldı, o kalmadı." dedi.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.
Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.
ACILI BABA KONUŞTU Sabah'ın haberine göre ABD'nin Seattle kentinde yaşayan acılı baba Mehmet Suat Eygi, kızı Ayşenur'un ölümünün birinci yıl dönümü için Aydın'ın Didim ilçesine geldi. Acılı baba Mehmet Eygi duygularını paylaştı.
Söz konusu İsrail olunca ABD hükümetinin soruşturma yapmadığına dikkat çeken Mehmet Eygi,
"İsrail olunca ABD'de soruşturma yapmıyor. Kendimiz çabalıyoruz. Washington DC'ye gidiyoruz. Temsilciler meclisi üyeleri ve Amerikan Kongresinde bize destek veren parlamenterler var. Onlarla birlikte sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Miting yapıyoruz" dedi.
HER GÜN KIZIMIN MEZARINA GİDİYORUM Didim'de de kaymakamlığın, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin anma etkinlikleri olacağını anlatan Eygi, "Her gün kızımın mezarına gidiyorum. Dua ediyorum. İnsanın sevdiği ölünce kalbinde kırk mum yanar, her gün biri söner. Kırkıncı gün hepsi söner, biri bekler.