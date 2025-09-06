Yaşam

İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

Geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün birinci yılında anıldı. Ayşenur'un acılı babası Mehmet Suat Eygi, "Evlat hasretim her geçen gün daha da artıyor. Ayşenur Filistin konusunda çok hassastı. Dünya İsrail zulmüne seyirci kaldı, o kalmadı." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

ACILI BABA KONUŞTU
Sabah'ın haberine göre ABD'nin Seattle kentinde yaşayan acılı baba Mehmet Suat Eygi, kızı Ayşenur'un ölümünün birinci yıl dönümü için Aydın'ın Didim ilçesine geldi. Acılı baba Mehmet Eygi duygularını paylaştı.

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

Söz konusu İsrail olunca ABD hükümetinin soruşturma yapmadığına dikkat çeken Mehmet Eygi, "İsrail olunca ABD'de soruşturma yapmıyor. Kendimiz çabalıyoruz. Washington DC'ye gidiyoruz. Temsilciler meclisi üyeleri ve Amerikan Kongresinde bize destek veren parlamenterler var. Onlarla birlikte sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Miting yapıyoruz" dedi.

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

HER GÜN KIZIMIN MEZARINA GİDİYORUM
Didim'de de kaymakamlığın, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin anma etkinlikleri olacağını anlatan Eygi, "Her gün kızımın mezarına gidiyorum. Dua ediyorum. İnsanın sevdiği ölünce kalbinde kırk mum yanar, her gün biri söner. Kırkıncı gün hepsi söner, biri bekler.

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

O tek mum ebediyen yanar, acını o tek mum tutarmış. Ancak benim kalbimdeki 40 mum hiç sönmedi. Evlat hasretim her geçen gün daha da artıyor. Evladını kaybeden insan için o mumlar hiç sönmüyor. Artık acı ile başa çıkma yolları arıyoruz" diye konuştu.

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

AYŞENUR FİLİSTİN KONUSUNDA ÇOK HASSASTI
Ayşenur'u rüyasında görmek istediğini anlatan Eygi, "Ayşenur hiç rüyama girmiyor. Bunla ilgili yazı okudum. Ruhunun huzur bulduğunu ve sizden razı olduğu anlamına geliyormuş. Eşi de aynı şeyi bana sordu. O da Seattla'da yaşıyor. Aynı şehirdeyiz. Bütün etkinliklere katılıyoruz. Eşi ve arkadaşları toplam 10 kişi Didim'e geldiler. Gelenler arasında yakınları, okul ve çocukluk arkadaşları var. Ayşenur Filistin konusunda çok hassastı. Merhametli bir insandı. Merhameti nedeniyle gitti. Zulmün karşısında durdu. Hayatını o nedenle kaybetti. Lise yıllarından beri çok aktifti. Amerika'da siyah haklarıyla ilgili eylemlerde yer alırdı. Kızılderili hakları için de çok mücadele ederdi. O bunun hayat mücadelesiydi."

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin acılı babası konuştu: Dünya seyirci kaldı o kalmadı

Dünya seyirci kaldı o seyirci kalamadı. Oraya gittikten sonra insanların daha çok organize olması gerektiğini söylerdi. Artık Avrupa ülkeleri de destekliyor. İnsanların vicdanları da organize oldu. Bu soykırımın bitmesi için iyilikler de organize oldu" şeklinde konuştu.