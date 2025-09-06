Askerlerden Amerika'ya "ayağa kalkın" çağrısı! A Haber’de dikkat çeken analiz: ABD’de genç nüfus İsrail’e karşı

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ABD ORDUSUNDA ÇOK CİDDİ TRAVMA YAŞANDI"

ABD'li askerilerin senatoda yaptıkları eyleme ilişkin konuşan Gazeteci Murat Özer, söz konusu protestonun hem senato binasında hem de resmi kıyafet içinde gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Çok cesur bir eylem. Bir ordu personelinin kendi ülkesini soykırımla suçlaması ve kendi ülkesinin vatandaşlarını ayağa kalmaya çağırması takdir edilmesi gereken bir davranış. Bu protestonun senatoda olması, resmi kıyafet içinde eylemin yapılması çok önemli. Şu gerçek var: Amerikan ordusunda çok ciddi bir travma yaşandı. 2003 Irak işgalinden sonra Amerikan ordusu, Afganistan ve Irak savaşlarında toplamda 6 trilyon dolar harcarken bir yandan da Amerikan ordusu toplamda dönüşümlü olarak 1 milyon 200 bin askerini de Irak savaşında götürüp getirmiş. Bu askerlerin 200 bini yaralı olarak Almanya'daki Amerikan üslerinde tedavi görmüş. Resmi rakamlara göre ise 5 bine yakın Amerikan askerinin öldüğü ifade ediliyor. Öte yandan ise 20 bine yakın askerin öldüğü belirtiliyor.

Bütün bunlara baktığımızda Amerikan ordusunun içinde ciddi bir travma var ve bu travma gederek büyüyor. Şu anda Gazze'de yaşanan meseleyi bütün Amerikan medyası örtbas etmeye çalışsa da ve gizlemeye çalışsa da Amerikan halkından sonuç itibari ile orada görevlendirilecek kişiler bu askerler.