Askerlerden Amerika'ya "ayağa kalkın" çağrısı! A Haber’de dikkat çeken analiz: ABD’de genç nüfus İsrail’e karşı
ABD’yi Gazze’de yaşanan soykırımı finanse ederek yüzbinlerce insanın ölümüne neden olmakla suçlayan iki asker Amerikan senatosunda olayı protesto etti. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Murat Özer, ABD ordusunun ciddi bir travma yaşadığını belirterek Afganistan ve Irak savaşına ilişkin konuştu. Öte yandan senatoda protesto yapan askerilerin madalya ve nişanlarına dikkat çeken Askeri Stratejist ve Akademisyen Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, bu protestoların ordu içinde kartopu gibi yayılacağını belirtti. Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar ise ABD’de genç kuşağın önemli bir kısmının İsrail karşısında Hamas’ı desteklediğini söyledi.
Gazze'de yaşanan soykırıma uluslararası alanda eleştiri ve protestolar sürerken bu sefer yapılan eylem ABD senatosunda yaşandı. Ordu mensubu iki asker, Gazze'de yaşanan soykırıma ABD'nin finanse ettiğini belirterek Amerikan halkını ayaklanmaya çağırdı. A Haber canlı yayınına katılan gazeteciler ve uzman isimler konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
ABD SENATOSUNDA GAZZE HAYKIRIŞI
ABD'yi Gazze'de yaşanan soykırımı finanse ederek yüz binlerce insanın ölümüne neden olmakla suçlayan iki asker Amerikan senatosunda olayı protesto etti. Resmi kıyafet içinde binaya gelerek slogan atan iki asker yaka paça kelepçelenerek gözaltına alındı. Kameraya yansıyan görüntülerde Amerikan halkına seslenen askerlerin, "Şu anda evinde oturan bütün Amerikalılar, bir soykırımı finanse ettiğinin farkına varmalı.
Ayağı kalkın! Ayağa kalk Amerika! Vakit çoktan geldi. Bu ülkeyi yozlaşmış politikacılardan geri almak için vakit geldi." ifadeleri dikkat çekti.
"ABD ORDUSUNDA ÇOK CİDDİ TRAVMA YAŞANDI"
ABD'li askerilerin senatoda yaptıkları eyleme ilişkin konuşan Gazeteci Murat Özer, söz konusu protestonun hem senato binasında hem de resmi kıyafet içinde gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
Çok cesur bir eylem. Bir ordu personelinin kendi ülkesini soykırımla suçlaması ve kendi ülkesinin vatandaşlarını ayağa kalmaya çağırması takdir edilmesi gereken bir davranış. Bu protestonun senatoda olması, resmi kıyafet içinde eylemin yapılması çok önemli. Şu gerçek var: Amerikan ordusunda çok ciddi bir travma yaşandı. 2003 Irak işgalinden sonra Amerikan ordusu, Afganistan ve Irak savaşlarında toplamda 6 trilyon dolar harcarken bir yandan da Amerikan ordusu toplamda dönüşümlü olarak 1 milyon 200 bin askerini de Irak savaşında götürüp getirmiş. Bu askerlerin 200 bini yaralı olarak Almanya'daki Amerikan üslerinde tedavi görmüş. Resmi rakamlara göre ise 5 bine yakın Amerikan askerinin öldüğü ifade ediliyor. Öte yandan ise 20 bine yakın askerin öldüğü belirtiliyor.
Bütün bunlara baktığımızda Amerikan ordusunun içinde ciddi bir travma var ve bu travma gederek büyüyor. Şu anda Gazze'de yaşanan meseleyi bütün Amerikan medyası örtbas etmeye çalışsa da ve gizlemeye çalışsa da Amerikan halkından sonuç itibari ile orada görevlendirilecek kişiler bu askerler.
"BU EYLEM ORDUDA KARTOPU GİBİ YAYILACAKTIR"
Senatoda protesto yapan askerilerin madalya ve nişanlarına dikkat çeken Askeri Stratejist ve Akademisyen Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Çeşitli çatışma ve savaşlara girmiş ve tecrübe edinerek ayrılmış bir askerin bu şekilde protesto yapması çok kıymetli.
Gazze'de yapılan kıyımı bu askerlerin bu şekilde dillendirmesi belki şu anda iki asker ama bu kartopu gibi çoğalacaktır" diye konuştu.
ABD'DE Z KUŞAĞI HAMAS'I DESTEKLİYOR
Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar: Gazze'de yaşananlara karşı ABD'de inanılmaz bir tepki var. Bunu anketler gösteriyor. Örneğin Z kuşağının yüzde 50'si İsrail'in karşısında Hamas'ı destekliyor. Öte yandan kongrede Amerikalı siyasetçiler veya senatörler açıktan İsrail'i desteklediklerini söyleyemiyorlar. Çünkü büyük bir tepkiyle karşılaşıyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye dünya şampiyonluğu için sahada
- 100 bin TL ihtiyaç kredisi alırsanız ödeyeceğiniz tutar ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank faiz oranları
- 2025 Aras Kargo çalışma saatleri: Cumartesi açık mı, kaça kadar hizmet veriyor?
- Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- 6 Eylül İstanbul elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçeler etkilenecek?
- Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?
- İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış alarmı
- Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi
- Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem
- Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi
- PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?