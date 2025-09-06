Asrın inşasında 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum’dan net mesaj: Her şey yeniden başlıyor

"Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla Malatya'da düzenlenen "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni", Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bölge milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşti.

(Foto: ahaber.com.tr)

"BUGÜN BAHARI MÜJDELEYEN 300 BİN ÇİÇEK DAHA AÇIYOR"

Bakan Kurum, konuşmasında deprem bölgesindeki her bir şehir için büyük bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi: Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Her an, umutlarımız yeniden yeşeriyor; karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakıyor, baharı müjdeleyen 300 bin çiçek daha açıyor. Bugün Malatya'da, on binlerce sıcak yuvaya kavuşan Battal Gazi'nin evlatları yeniden umutla, heyecanla, aşkla ayağa kalkıyor. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmamın torunları yeniden doğruluyor. Hatay'da tarih, kültür, medeniyet yürüyüşü yeniden başlıyor. Adıyaman'da edeler; Elazığ'da Gakkoşlar yeniden yola çıkıyor. Hazreti İbrahim'in emaneti Şanlıurfa'da, İstiklal ateşinin yüreği Gaziantep'te; kardeşliğin mührü Diyarbakır'da, serhat şehri Kilis'te; yiğitler otağı Osmaniye'de, bereketin kalbi Adana'da tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor.

"TÜM BU HANELERİ TÜRKİYE'NİN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI TAMAMLAMIŞTIR"

Depremzedelere konutları teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki; gördüğünüz tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. Baktığınız tüm bu haneleri 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz; yani Türkiye'nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. İçimizi ısıtan tüm bu güzellikleri; büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır; Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır" diye konuştu.

(Foto: ahaber.com.tr)

"BİZ, BİRİLERİ GİBİ LAF ÜSTÜNE LAF DEĞİL; TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYUYORUZ"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yılsonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kalmayana kadar çalışacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi: Biz Malatyalı depremzedeler için, depremzede kardeşlerimiz için her ne yapıyorsak; aşkla, sevdayla, muhabbetle yapıyoruz. Biz birileri gibi, söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz, birileri gibi laf üstüne laf değil; taş üstüne taş koyuyoruz. Onlar ne söylerse söylesinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz, onların yalanlarına, minik yavrularımızın yeni evlerindeki mutluluklarıyla cevap vereceğiz. Onların iftiralarına, Malatya'nın yeniden ayağa kalkışıyla; 11 ilimizin üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlanışıyla cevap vereceğiz. Bu yolda bize güvenen, inananlar için koşacağız. Ardımızda dağ gibi duran babalarımız için çalışacağız. Bize dua eden cennet kokulu annelerimiz için çalışacağız. Tek bir an bile durmayacağız, yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz.

5 NOKTAYA CANLI BAĞLANTI YAPILDI

Törende, AFAD'ın Ankara'daki merkezine canlı bağlantı yapılarak kura çekimi gerçekleştirildi. Yine canlı bağlantı ile Malatya'da yapımı tamamlanan okulun açılışı Milli Eğitim Bakanı Tekin ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılar yaparak hak sahibi vatandaşlara anahtarları teslim edildi.

304 BİN 859 KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

Hatay'da 18 bin 348, Malatya'da 11 bin 47, Kahramanmaraş'ta 6 bin 411, Diyarbakır'da 5 bin 713, Adana'da 4 bin 60, Şanlıurfa'da 2 bin 676, Gaziantep 2 bin 449, Elazığ'da 1.709, Adıyaman'da 1.474 ve Osmaniye'de 313 bağımsız bölümün daha hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836'ya yükseldi. Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı. 2025 yılı sonunda 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

(Foto: ahaber.com.tr)

YENİ YAPILAN VALİLİK BİNASI HİZMETE AÇILDI

Tören öncesinde Başkan Erdoğan ve Bakan Kurum, yapımı tamamlanan Malatya Valilik Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekillerinin de katıldığı açılışın ardından protokol, Valiliği ziyaret etti.