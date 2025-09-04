04 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü? Katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün ifadeleri ortaya çıktı
Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü? Katil zanlısı Mustafa Can Gül’ün ifadeleri ortaya çıktı

Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü? Katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün ifadeleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2025 11:56
Güncelleme:04.09.2025 11:56
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün bıçaklı saldırısına uğradı, Savcı Kayhan olay yerinden hayatını kaybetti. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş katil zanlısının ifadelerini anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü? Katil zanlısı Mustafa Can Gül’ün ifadeleri ortaya çıktı
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı
ABD’de orman yangını
ABD’de orman yangını
Savcı neden öldürüldü? İfadeleri ortaya çıktı
Savcı neden öldürüldü? İfadeleri ortaya çıktı
Google erişime yeniden açıldı
Google erişime yeniden açıldı
İşte yeni taklit ve tağşiş listesi!
İşte yeni taklit ve tağşiş listesi!
Yaşarken kurtulayım istiyorum
"Yaşarken kurtulayım istiyorum"
Kayseri’deki keçe fabrikasında yangın
Kayseri'deki keçe fabrikasında yangın
Taksim’de polis aracı kaza yaptı!
Taksim’de polis aracı kaza yaptı!
Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı
Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı
Pul biber içine zulalanmış eroin ele geçirildi
Pul biber içine zulalanmış eroin ele geçirildi
Kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş
Kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş
Amasya’da otomobil bariyere çarptı!
Amasya'da otomobil bariyere çarptı!
Daha Fazla Video Göster