04 Eylül 2025, Perşembe
Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü? Katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün ifadeleri ortaya çıktı
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün bıçaklı saldırısına uğradı, Savcı Kayhan olay yerinden hayatını kaybetti. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş katil zanlısının ifadelerini anlattı.