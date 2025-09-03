Skandallar zincirine bir yenisi daha! Özel’den Bakan Tunç’a skandal hakaret!

CHP'nin Zeytinburnu'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine skandallara doyamadı ve otobüs üzerinden hakaretler savurdu.

USULSÜZLÜĞE SAHİP ÇIKTI

CHP İstanbul İl Yönetiminin mahkeme kararı ile görevden alınmasına ilişkin CHP'li Özel, usulsüzlüklere karşı üç maymunu oynayarak "CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. " dedi ve "Bilsinler ki, 'Ben CHP'liyim' diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz.Yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'A SKANDAL BENZETME

Özel bununla da sınırlı kalmayıp Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u hedef alarak küstrah sözler kullandı. Bakan Tunç'a "guguk kuşu" benzetmesi yapan CHP'li Özel "Adalet bakanına 7 soru sorduk fakat Akın Gürlek korkusuna tango yapmaya başladı. Bu adalet bakanı guguk kuşudur" diyerek adeta skandallar zincirine bir yenisinin daha ekledi.

AKIN GÜRLEK'İ TEHDİT ETMİŞTİ!

CHP'li Özgür Özel tehditler savurduğu Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Gelip darmadağın ederim, aklını başına topla, tepemin tasını attırma" şeklinde tepki çeken ifadeler kullanırken Özel, Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde yine Akın Gürlek'i hedef aldı. CHP Genel Başkanı Özel "Alnını karışlayacağım bunu bilesin" diyerek adeta yargıya parmak sallamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.