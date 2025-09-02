İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeninden parça alındı! DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılmıştı. Yukay'ın cansız bedenini çıkarma çalışmaları sürerken cenazeden alınan bir parça, DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan bütünlüğü bozulma riski olan ceset, temasta bulunuldukça tahribata uğradığı için çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 02.09.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:38