CHP Gürsel Tekin’in savunmasını istedi!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Gürsel Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesini istedi. Tekin 15 gün içinde yazlı ya da sözlü savunma yapacak.

"PARTİ İÇİ SÜREÇ İŞLETİLİYOR"

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na atanan, görevlendirilen Gürsel Tekin'le ilgili parti içi süreç işletiliyor aslında. Bunu söyleyebiliriz. Malum CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti Gürsel Tekin ve Gürsel Tekin'le ilgili de resmi süreç başlatılmış durumda. Yüksek Disiplin Kurulu Gürsel Tekin'in savunmasını istedi."

"TÜZÜK BUNA İMKAN TANIYOR"

Yeşiltaş, savunma sürecine ilişkin ayrıntıları şöyle aktardı:

"Disiplin süreci başlatılan her Cumhuriyet Halk Partili ile ilgili Yüksek Disiplin Kurulu sözlü ya da yazılı olarak savunma ister. Bu prosedür aslında işletiliyor. Gürsel Tekin de bu kapsamda 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunmasını yapabilecek. Sözlü yapmak isterse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelecek, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karşısına çıkacak ve sözlü olarak savunmasını yapabiliyor parti tüzüğüne göre. Gelmezse yazılı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yazılı olarak da savunmasını Gürsel Tekin gönderebilir. Tüzük bunların önünü açıyor zaten."

"İHRAÇ YÖNÜNDE KARAR ÇIKMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR"

İlter Yeşiltaş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gürsel Tekin'le ilgili dediğimiz gibi kesin ihracı isteniyor Gürsel Tekin'in. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu süreçte oldukça sert açıklamalarda bulunmuştu. Yani Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Gürsel Tekin'in ihracı yönünde bir karar çıkmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade edebiliriz. Artık bu anlamda genel merkezin bu konudan geri dönüşünün olmadığını çok net bir ifadeyle dile getirebiliriz. Yani aslında fiili olarak Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi'nden eee ihraç edilmiş durumda. Ancak resmi prosedürün işlemesi gerekiyor."

"MAHKEME KARARINI ETKİLEMEZ"

Son olarak disiplin sürecinin mahkeme kararına etkisini değerlendiren Yeşiltaş şunları söyledi:

"Tabii ihraç kararı çıkarsa bu mahkemenin kararını etkiler mi? Hayır, etkilemez. Çünkü mahkeme kararını verdi. Gürsel Tekin il başkanı olarak atandı. Mahkeme kararını etkileyen bir durum yok. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi parti içi bir süreci işlettiğini ve bu sebeple Gürsel Tekin'in de bu son süreçteki tutumu nedeniyle ihracının talep edildiğini hatırlatalım ve 15 gün içinde dediğimiz gibi Gürsel Tekin ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelerek sözlü savunmasını yapacak ya da yazılı olarak savunmasını Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderecek ve nihayetinde partinin Yüksek Disiplin Kurulu Gürsel Tekin'le ilgili kararını verecek ve o kararın da bir kez daha altını çizelim, ihraç yönünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kararda tabii ki mahkeme kararını etkilemeyecek. Gürsel Tekin yine il başkanı olarak süreci yönetecek."