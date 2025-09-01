CHP’de yumruklar havada uçuştu! Delege seçimi değil meydan muharebesi

CHP delege seçimlerinde meydan muharebesi

GENEL MERKEZ BASKISI



Partililerin beklenilen ilgiyi göstermediği delege seçimlerine bir yandan da genel merkez baskısı damga vurdu. Marmaris başta olmak üzere bazı ilçelerde yönetim kadrolarının seçmenlere taraf gösteren antidemokratik tutumları, gerginliği zirveye çıkardı.

Birçok noktada ise hile ve usulsüzlük iddiaları parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı. Erzurum Palandöken'de delege seçim tarihini hileyle öne çekme girişimi olduğu öne sürülürken, bu skandal partilileri mahkemelik olmanın eşiğine getirdi.