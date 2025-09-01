Başkan Erdoğan: Gazze’deki vahşeti durduramamanın izahı yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

DÜNYAYA GAZZE ÇAĞRISI: HİÇBİR İZAHI YOK

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzeli'nin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. Şurası bir gerçek ki, bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletleri küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Gazze'si ve Batı Şeria'sıyla Filistin halkının tamamı için sesini yükselten tüm dostlarıma tüm vicdan sahiplerine buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE TEHDİTLERİN KARŞISINDAYIZ"

Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.